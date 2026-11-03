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Головна Харків На Харківщину насувається похолодання: прогноз на середу

На Харківщину насувається похолодання: прогноз на середу

Ua ru
3 листопада 2026 18:01
Погода у Харкові 4 листопада: похолодання та хмарність Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині утримуватиметься хмарна погода без істотних опадів, проте відчуватиметься наближення справжніх зимових холодів. У середу, 4 листопада, в регіоні пануватиме північний вітер, а температура повітря поступово знижуватиметься відповідно до календаря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по місту

У Харкові 4 листопада прогнозується хмарна погода без істотних опадів. Вітер буде північним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в обласному центрі протягом доби триматиметься в межах +6…+8° тепла.

Прогноз по області

На території Харківської області у середу також очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря протягом доби по області становитиме +4…+9° тепла.

Прогноз на 5–8 листопада

У наступні дні в регіоні збережеться хмарна погода, місцями пройдуть невеликі опади, а температура повітря поступово знижуватиметься: 

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  • 5 листопада: хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі очікується від +3° тепла до -2° морозу, вдень — +2…+7° тепла. 
  • 6 листопада: хмарно, пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та снігу. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують від +4° тепла до -1° морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть +1…+6°. 
  • 7 листопада: хмарна погода, місцями невеликі опади. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі буде від +3° тепла до -2° морозу, вдень — 0…+5° тепла. 
  • 8 листопада: хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі очікується від +2° тепла до -3° морозу, вдень — +1…+6° тепла.

Кліматичні дані по Харкову

За багаторічними спостереженнями метеорологів (з 1945 по 2025 рік), кліматична картина на 3 листопада у Харкові виглядала так: 

  • Мінімальна температура повітря: 16,9° морозу зафіксована у 1979 році. 
  • Максимальна температура повітря: 14,5° тепла зафіксована у 1967 році. 
  • Середньодобова температура повітря: 4,4° тепла (за нормою 1991–2020 рр.).

Радіаційний фон

Станом на ранок 3 листопада радіаційний фон на території Харківщини становить: 

  • Харків — 16 мкР/год 
  • Золочів — 15 мкР/год
  • Богодухів — 14 мкР/год 
  • Коломак — 15 мкР/год 
  • Печеніги — 16 мкР/год 
  • Слобожанське — 15 мкР/год 
  • Берестин — 13 мкР/год 
  • Лозова — 14 мкР/год 
  • Ізюм — 14 мкР/год

Усі показники перебувають у межах норми (контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год).

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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