Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині утримуватиметься хмарна погода без істотних опадів, проте відчуватиметься наближення справжніх зимових холодів. У середу, 4 листопада, в регіоні пануватиме північний вітер, а температура повітря поступово знижуватиметься відповідно до календаря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Прогноз по місту

У Харкові 4 листопада прогнозується хмарна погода без істотних опадів. Вітер буде північним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в обласному центрі протягом доби триматиметься в межах +6…+8° тепла.

Прогноз по області

На території Харківської області у середу також очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря протягом доби по області становитиме +4…+9° тепла.

Прогноз на 5–8 листопада

У наступні дні в регіоні збережеться хмарна погода, місцями пройдуть невеликі опади, а температура повітря поступово знижуватиметься:

Читайте також:

5 листопада: хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі очікується від +3° тепла до -2° морозу, вдень — +2…+7° тепла.

6 листопада: хмарно, пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та снігу. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують від +4° тепла до -1° морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть +1…+6°.

7 листопада: хмарна погода, місцями невеликі опади. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі буде від +3° тепла до -2° морозу, вдень — 0…+5° тепла.

8 листопада: хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі очікується від +2° тепла до -3° морозу, вдень — +1…+6° тепла.

Кліматичні дані по Харкову

За багаторічними спостереженнями метеорологів (з 1945 по 2025 рік), кліматична картина на 3 листопада у Харкові виглядала так:

Мінімальна температура повітря: 16,9° морозу зафіксована у 1979 році.

Максимальна температура повітря: 14,5° тепла зафіксована у 1967 році.

Середньодобова температура повітря: 4,4° тепла (за нормою 1991–2020 рр.).

Радіаційний фон

Станом на ранок 3 листопада радіаційний фон на території Харківщини становить:

Харків — 16 мкР/год

Золочів — 15 мкР/год

Богодухів — 14 мкР/год

Коломак — 15 мкР/год

Печеніги — 16 мкР/год

Слобожанське — 15 мкР/год

Берестин — 13 мкР/год

Лозова — 14 мкР/год

Ізюм — 14 мкР/год

Усі показники перебувають у межах норми (контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год).

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.