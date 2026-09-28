Погода в Харькове 29 сентября: сильный ветер и прогноз погоды

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сентябрь завершается в Харьковской области довольно ветреной погодой и постепенным понижением температуры. Во вторник, 29 сентября, сухая погода будет сопровождаться сильными порывами ветра, из-за которых синоптики уже объявили желтый уровень опасности. А уже в начале октября в регион придут первые ощутимые осенние холода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе. Днем 29 сентября в городе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз по области

Во вторник, 29 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, днем предвидятся штормовые порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С. Днём воздух прогреется до +16…+21 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 29 сентября осадков не прогнозируется, однако в городе также будет заметно ветрено. Ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, 7–12 м/с, днём с порывами до 15–20 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет колебаться в пределах +9…+11 °С, а днём столбики термометров покажут +18…+20 °С.

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Пожарная опасность в регионе

Несмотря на отсутствие сильных осадков в этот день, уровень пожарной опасности в области остается относительно умеренным. По данным синоптиков, на 29 сентября средняя (третья) степень опасности наблюдается в Золочеве, Богодухове, Харькове, Слобожанске и Изюме. Низкий (второй) уровень опасности прогнозируется для Коломака, Берестина и Лозовой. В то же время в Великом Бурлуке пожарная опасность полностью отсутствует.

Прогноз на 30 сентября – 3 октября

В ближайшие дни ветреная погода сохранится, а температура воздуха существенно снизится:

30 сентября: переменная облачность. Ночью без значительных осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью — +6…+11 °С, днем — +15…+20 °С.

1 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Ночью ожидается +6…+11 °С, днем — +15…+20 °С.

2 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ночная температура опустится до +5…+10 °С, дневная — +14…+19 °С.

3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ожидается заметное похолодание: ночью всего +3…+8 °С тепла, а днем — не выше +11…+16 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать везде. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.