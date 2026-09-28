Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщину надвигается шторм: прогноз погоды на завтра

На Харьковщину надвигается шторм: прогноз погоды на завтра

Ua ru
28 сентября 2026 18:21
Погода в Харькове 29 сентября: сильный ветер и прогноз погоды
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сентябрь завершается в Харьковской области довольно ветреной погодой и постепенным понижением температуры. Во вторник, 29 сентября, сухая погода будет сопровождаться сильными порывами ветра, из-за которых синоптики уже объявили желтый уровень опасности. А уже в начале октября в регион придут первые ощутимые осенние холода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Реклама

Штормовое предупреждение

Гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе. Днем 29 сентября в городе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз по области

Во вторник, 29 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, днем предвидятся штормовые порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С. Днём воздух прогреется до +16…+21 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 29 сентября осадков не прогнозируется, однако в городе также будет заметно ветрено. Ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, 7–12 м/с, днём с порывами до 15–20 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет колебаться в пределах +9…+11 °С, а днём столбики термометров покажут +18…+20 °С.

Читайте также:

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на отсутствие сильных осадков в этот день, уровень пожарной опасности в области остается относительно умеренным. По данным синоптиков, на 29 сентября средняя (третья) степень опасности наблюдается в Золочеве, Богодухове, Харькове, Слобожанске и Изюме. Низкий (второй) уровень опасности прогнозируется для Коломака, Берестина и Лозовой. В то же время в Великом Бурлуке пожарная опасность полностью отсутствует.

Прогноз на 30 сентября – 3 октября

В ближайшие дни ветреная погода сохранится, а температура воздуха существенно снизится:

  • 30 сентября: переменная облачность. Ночью без значительных осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью — +6…+11 °С, днем — +15…+20 °С.
  • 1 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Ночью ожидается +6…+11 °С, днем — +15…+20 °С.
  • 2 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ночная температура опустится до +5…+10 °С, дневная — +14…+19 °С.
  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ожидается заметное похолодание: ночью всего +3…+8 °С тепла, а днем — не выше +11…+16 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать везде. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации