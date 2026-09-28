Погода у Харкові 29 вересня: сильний вітер та прогноз погоди

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вересень завершується на Харківщині досить вітряною погодою та поступовим зниженням температури. У вівторок, 29 вересня, суха погода супроводжуватиметься сильними поривами вітру, через які синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпечності. А вже на початку жовтня в регіон прийдуть перші відчутні осінні холоди.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Штормове попередження

Гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у регіоні. Вдень 29 вересня по місту та області очікуються пориви північно-східного вітру 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз по області

У вівторок, 29 вересня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, удень передбачаються штормові пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С. Удень повітря прогріється до +16…+21 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 29 вересня опадів не прогнозують, однак у місті також буде відчутно вітряно. Очікується мінлива хмарність, вітер північно-східний, 7–12 м/с, удень з поривами до 15–20 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі коливатиметься в межах +9…+11 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+20 °С.

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Пожежна небезпека у регіоні

Попри відсутність сильних опадів у цей день, рівень пожежної загрози в області залишається відносно помірним. За даними синоптиків, на 29 вересня середня (третя) небезпека спостерігається у Золочеві, Богодухові, Харкові, Слобожанському та Ізюмі. Низький (другий) рівень загрози прогнозують для Коломака, Берестина та Лозової. Водночас у Великому Бурлуці пожежна небезпека повністю відсутня.

Прогноз на 30 вересня – 3 жовтня

Найближчими днями вітряна погода утримуватиметься, а температура повітря суттєво знизиться:

30 вересня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, удень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 9–14 м/с, удень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі — +6…+11 °С, удень — +15…+20 °С.

1 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9–14 м/с, удень місцями пориви 15–20 м/с. Вночі очікується +6…+11 °С, удень — +15…+20 °С.

2 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Нічна температура впаде до +5…+10 °С, денна — +14…+19 °С.

3 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Очікується відчутне похолодання: вночі лише +3…+8 °С тепла, а вдень — не вище +11…+16 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.