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Главная Харьков На Харьковщину надвигается жара, но ненадолго: прогноз на завтра

На Харьковщину надвигается жара, но ненадолго: прогноз на завтра

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Дата публикации 16 августа 2026 18:44
Погода в Харьковской области 17 августа и прогноз на три дня
Мужчина умывается водой. Фото иллюстративное: УНИАН

В понедельник, 17 августа, в Харьковской области будет сухо и жарко. Днем температура в области местами достигнет +34 °C, а в Харькове ожидается до +32 °C. Еще более жаркой прогнозируется 18 августа, однако уже на следующий день температура резко снизится и местами пройдут дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 17 августа

В понедельник в области прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура в Харьковской области составит +12...+17 °C, а днем воздух прогреется до +29...+34 °C. В Харькове также будет сухо. Ночью синоптики прогнозируют +14...+16 °C, днём — +30...+32 °C.

Прогноз на ближайшие дни

Во вторник, 18 августа, ожидается переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Южный ветер будет достигать 7–12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14...+19 °C, а днём температура поднимется до +30...+35 °C.

Погода заметно изменится уже в среду, 19 августа. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днём местами возможен небольшой дождь. Ветер западной четверти усилится до 9–14 м/с.

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Ночью прогнозируют +13...+18 °C, а днем всего +22...+27 °C. По сравнению с предыдущим днем максимальная температура в области может снизиться сразу на 8 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся ещё две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. В рамках благоустройства территории коммунальщики установили рядом с зоной отдыха детскую площадку.

Также Новини.LIVE писали, что помимо обустройства пляжной зоны здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.

Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды жара погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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