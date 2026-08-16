Погода на Харківщині 17 серпня та прогноз на три дні

Чоловік вмивається водою. Фото ілюстративне: УНІАН

У понеділок, 17 серпня, на Харківщині буде сухо та спекотно. Удень температура в області місцями сягатиме +34 °C, а в Харкові очікується до +32 °C. Ще спекотнішим прогнозують 18 серпня, однак уже наступного дня температура різко знизиться та місцями пройдуть дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода на Харківщині 17 серпня

У понеділок в області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура на Харківщині становитиме +12...+17 °C, а вдень повітря прогріється до +29...+34 °C. У Харкові також буде сухо. Вночі синоптики прогнозують +14...+16 °C, удень — +30...+32 °C.

Прогноз на найближчі дні

У вівторок, 18 серпня, очікується мінлива хмарність, проте опадів синоптики не прогнозують. Південний вітер сягатиме 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів покажуть +14...+19 °C, а вдень температура підніметься до +30...+35 °C.

Погода помітно зміниться вже у середу, 19 серпня. Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер західної чверті посилиться до 9-14 м/с.

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Уночі прогнозують +13...+18 °C, а вдень лише +22...+27 °C. Порівняно з попереднім днем максимальна температура в області може знизитися одразу на 8 °C.

Раніше Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили поруч із зоною відпочинку дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.