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Главная Харьков На Харьковщину надвигаются дожди: прогноз погоды на завтра

На Харьковщину надвигаются дожди: прогноз погоды на завтра

Ua ru
5 ноября 2026 18:29
Погода в Харькове 6 ноября: дождь, облачность и прохлада Новини.LIVE
Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Осеннее похолодание будет сопровождаться влажными осадками и облачностью. В пятницу, 6 ноября, в Харьковской области ожидается пасмурная погода с дождями. Температура воздуха будет соответствовать поздней осени и опустится до +1 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по городу

В Харькове 6 ноября прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит +3…+5° тепла, а днём столбики термометров поднимутся до +5…+7° тепла.

Прогноз по области

На территории Харьковской области в пятницу ожидается облачная погода. Пройдет небольшой дождь, который местами может сопровождаться мокрым снегом. Ветер западной четверти со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1…+6° тепла, а днем воздух прогреется до +3…+8° тепла.

Прогноз на 7–10 ноября

В последующие дни в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, а температура воздуха останется низкой:

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  • 7 ноября: облачно, небольшие осадки. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется от +2° тепла до -3° мороза, днём — 0…+5° тепла.
  • 8 ноября: облачная погода, без значительных осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +1° тепла до -4° мороза, днём — 0…+5° тепла.
  • 9 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью будет от +2° тепла до -3° мороза, днём — +2…+7° тепла.
  • 10 ноября: облачно, ночью без значительных осадков, днём местами небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью ожидается от +3° тепла до -2° мороза, днём — +3…+8° тепла.

Климатические данные по Харькову

По многолетним наблюдениям метеорологов (с 1945 по 2025 год) климатическая ситуация на 5 ноября в Харькове выглядела следующим образом:

  • Минимальная температура воздуха: 13,7° мороза, зафиксированная в 1956 году.
  • Максимальная температура воздуха: 16,8° тепла, зафиксирована в 1998 году.
  • Среднесуточная температура воздуха: 4,7° тепла (по норме 1991–2020 гг.).

Радиационный фон

По состоянию на утро 5 ноября радиационный фон на территории Харьковской области составляет:

  • Золочев — 16 мкР/ч
  • Харьков — 14 мкР/ч
  • Богодухов — 15 мкР/ч
  • Коломак — 14 мкР/ч
  • Печенеги — 12 мкР/ч
  • Слобожанское — 13 мкР/год
  • Берестин — 13 мкР/год
  • Лозова — 13 мкР/год
  • Изюм — 15 мкР/ч

Все показатели находятся в пределах нормы (контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч).

Как сообщали Новини.LIVE, с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев следует собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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