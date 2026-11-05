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Головна Харків На Харківщину насуваються дощі: прогноз погоди на завтра

На Харківщину насуваються дощі: прогноз погоди на завтра

Ua ru
5 листопада 2026 18:29
Погода у Харкові 6 листопада: дощ, хмарність та прохолода Новини.LIVE
Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Осіннє похолодання супроводжуватиметься вологими опадами та хмарністю. У п'ятницю, 6 листопада, на Харківщині очікується похмура погода з дощами. Температура повітря відповідатиме пізній осені та впаде до +1 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по місту

У Харкові 6 листопада прогнозується хмарна погода з невеликим дощем. Вітер західної чверті, 7–12 м/с. Температура повітря в обласному центрі вночі становитиме +3…+5° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5…+7° тепла.

Прогноз по області

На території Харківської області у п'ятницю очікується хмарна погода. Пройде невеликий дощ, який місцями може супроводжуватися мокрим снігом. Вітер західної чверті зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1…+6° тепла, а вдень повітря прогріється до +3…+8° тепла.

Прогноз на 7–10 листопада

У наступні дні в регіоні утримається хмарна погода, місцями пройдуть невеликі опади, а температура повітря залишатиметься низькою:

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  •  7 листопада: хмарно, невеликі опади. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують від +2° тепла до -3° морозу, вдень — 0…+5° тепла. 
  • 8 листопада: хмарна погода, без істотних опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Вночі очікується від +1° тепла до -4° морозу, вдень — 0…+5° тепла. 
  • 9 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі буде від +2° тепла до -3° морозу, вдень — +2…+7° тепла. 
  • 10 листопада: хмарно, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі очікується від +3° тепла до -2° морозу, вдень — +3…+8° тепла.

Кліматичні дані по Харкову

За багаторічними спостереженнями метеорологів (з 1945 по 2025 рік), кліматична ситуація на 5 листопада у Харкові виглядала так: 

  • Мінімальна температура повітря: 13,7° морозу зафіксована у 1956 році. 
  • Максимальна температура повітря: 16,8° тепла зафіксована у 1998 році. 
  • Середньодобова температура повітря: 4,7° тепла (за нормою 1991–2020 рр.).

Радіаційний фон

Станом на ранок 5 листопада радіаційний фон на території Харківщини становить: 

  • Золочів — 16 мкР/год 
  • Харків — 14 мкР/год
  • Богодухів — 15 мкР/год 
  • Коломак — 14 мкР/год 
  • Печеніги — 12 мкР/год
  • Слобожанське — 13 мкР/год 
  • Берестин — 13 мкР/год
  • Лозова — 13 мкР/год
  • Ізюм — 15 мкР/год

Усі показники перебувають у межах норми (контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год).

Як повідомляли Новини.LIVE, з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.рію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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