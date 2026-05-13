На Харьковщину надвигаются грозы и град: штормовое предупреждение

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жителей Харьковской области предупредили о резком изменении погодных условий. В ближайшие дни регион окажется в зоне действия активных атмосферных фронтов, которые принесут с собой грозы и град. Однако температурный фон будет оставаться относительно высоким.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода на 14 мая

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, 14 мая по городу и области ожидаются опасные метеорологические явления. Специалисты установили I уровень опасности (желтый) из-за прогнозируемых гроз, которые в дневное время могут сопровождаться слабым градом. Температурный режим в четверг будет колебаться от +11...+16° ночью до +18...+23° тепла днем. Непосредственно в Харькове днем ожидается около +19...+21°.

Состояние пожарной опасности

Несмотря на приближение дождей, ситуация с угрозой возгорания в экосистемах региона остается неоднородной и местами напряженной. Согласно мониторингу на 14 мая, наиболее уязвимыми остаются северные, центральные и юго-восточные районы. В частности, в Харькове, Золочеве, Великом Бурлуке и Изюме сохраняется высокий (четвертый) класс пожарной опасности. Несколько лучше ситуация наблюдается в районах Богодухова, Слобожанского, Берестина и Лозовой, где зафиксирован средний уровень угрозы. Сейчас только территория вблизи Коломака обозначена на карте как зона с полным отсутствием пожарной опасности.

Спасатели напоминают, что грозовая активность может стать дополнительным фактором риска для возникновения пожаров в сухих лесных массивах.

Читайте также:

Прогноз до конца недели

Циклон продолжит влиять на погоду в области и в дальнейшем:

15 мая: Ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, а температура днем несколько снизится — до +15...+20°.

16-17 мая: Вернется грозовая активность. В четверг и пятницу прогнозируют кратковременные дожди с грозами, однако воздух начнет прогреваться сильнее: если в четверг ожидается до +23°, то в пятницу столбики термометров достигнут отметки +26°.

18 мая: Суббота также не пройдет без осадков — местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза при дневной температуре +21...+26°.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными во время грозы и избегать пребывания под высокими деревьями или металлическими конструкциями.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 10 мая прогнозировали теплую погоду без резких температурных изменений. Днем воздух прогревался до почти летних показателей +27 °C.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове и области ночью 3 и 4 мая были сильные заморозки. Из-за этого синоптики объявляли II уровень опасности - оранжевый.