На Харківщину насуваються грози та град: штормове попередження

Жителів Харківської області попередили про різку зміну погодних умов. Найближчими днями регіон опиниться у зоні дії активних атмосферних фронтів, що принесуть із собою грози та град. Однак температурний фон залишатиметься відносно високим.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода на 14 травня

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 14 травня по місту та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Фахівці встановили I рівень небезпечності (жовтий) через прогнозовані грози, які в денний час можуть супроводжуватися слабким градом. Температурний режим у четвер коливатиметься від +11…+16° вночі до +18…+23° тепла вдень. Безпосередньо у Харкові вдень очікується близько +19…+21°.

Стан пожежної небезпеки

Попри наближення дощів, ситуація із загрозою займання в екосистемах регіону залишається неоднорідною та місцями напруженою. Згідно з моніторингом на 14 травня, найбільш вразливими залишаються північні, центральні та південно-східні райони. Зокрема, у Харкові, Золочеві, Великому Бурлуку та Ізюмі зберігається високий (четвертий) клас пожежної небезпеки. Дещо краща ситуація спостерігається в районах Богодухова, Слобожанського, Берестина та Лозової, де зафіксовано середній рівень загрози. Наразі лише територія поблизу Коломака позначена на карті як зона з повною відсутністю пожежної небезпеки.

Рятувальники нагадують, що грозова активність може стати додатковим фактором ризику для виникнення пожеж у сухих лісових масивах.

Прогноз до кінця тижня

Циклон продовжить впливати на погоду в області й надалі:

15 травня: Очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде невеликий дощ, а температура вдень дещо знизиться — до +15…+20°.

16–17 травня: Повернеться грозова активність. У четвер та п'ятницю прогнозують короткочасні дощі з грозами, проте повітря почне прогріватися сильніше: якщо в четвер очікується до +23°, то в п'ятницю стовпчики термометрів сягнуть позначки +26°.

18 травня: Субота також не мине без опадів — місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза при денній температурі +21…+26°.

Водіїв та пішоходів закликають бути обережними під час грози та уникати перебування під високими деревами чи металевими конструкціями.

