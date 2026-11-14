Женщина идёт по улице во время снегопада. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 ноября, в Харьковской области будет прохладно, но без значительных осадков. Днём температура воздуха еще поднимется до плюсовых значений, а ветер будет умеренным. Однако уже в следующую ночь в области возможны морозы до -3 °C. В начале новой недели погода снова изменится, и синоптики прогнозируют небольшой дождь со снегом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, в Харькове будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +1…+3 °C, а днем поднимется до +5…+7 °C.

Погода в Харьковской области 15 ноября

В Харьковской области 15 ноября также будет преобладать облачная погода с прояснениями. Дождя или снега не ожидается. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать 0…+5 °C, а днём воздух прогреется до +3…+8 °C.

Погода в ближайшие дни

16 ноября в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер сменится на южный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться от -3 до +2 °C, а днем составит +2…+7 °C.

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17 ноября сохранится переменная облачность. Ночью осадков не будет, однако днём синоптики прогнозируют небольшой дождь со снегом. Южный ветер усилится до 7–12 м/с. Ночью температура составит -3…+2 °C, а днем — +1…+6 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.