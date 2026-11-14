Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 15 листопада, на Харківщині буде прохолодно, але без істотних опадів. Удень повітря ще прогріється до плюсових температур, а вітер буде помірним. Проте вже наступної ночі в області можливі морози до -3 °C. На початку нового тижня погода знову зміниться, і синоптики прогнозують невеликий дощ зі снігом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові 15 листопада

У неділю, 15 листопада, у Харкові буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +1…+3 °C, а вдень підніметься до +5…+7 °C.

Погода в Харківській області 15 листопада

На Харківщині 15 листопада також переважатиме хмарна погода з проясненнями. Дощу чи снігу не очікується. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть 0…+5 °C, а вдень повітря прогріється до +3…+8 °C.

Погода найближчими днями

16 листопада на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер зміниться на південний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура коливатиметься від -3 до +2 °C, а вдень становитиме +2…+7 °C.

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17 листопада збережеться мінлива хмарність. Уночі опадів не буде, проте вдень синоптики прогнозують невеликий дощ зі снігом. Південний вітер посилиться до 7–12 м/с. Уночі температура становитиме -3…+2 °C, а вдень — +1…+6 °C.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.