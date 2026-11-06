Женщина идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области в ближайшие дни сохранится прохладная осенняя погода, а местами возможен даже снег. В субботу, 7 ноября, синоптики прогнозируют осадки и порывистый ветер. В то же время уже со следующих дней существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове

В субботу в Харькове будет облачно с прояснениями. В течение дня ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северный, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-2 °C, а днём поднимется до +1…+3 °C.

Погода в Харьковской области

В районах области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью существенных температурных изменений не будет, а днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер будет северным, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +2 до -3 °C, а днём — от 0 до +5 °C.

Прогноз на ближайшие дни

В дальнейшем количество осадков уменьшится, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

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8 ноября: облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днём — без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура ночью составит от +1 до -4 °C, днем — +1…+6 °C.

9 ноября: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +2 до -3 °C, днём — +2…+7 °C.

10 ноября: существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура ночью составит 0…+5 °C, днём — +3…+8 °C.

11 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью будет 0…+5 °C, днём воздух прогреется до +4…+9 °C.

В период с 12 по 16 ноября в Харьковской области будут преобладать дожди. Температура воздуха ночью составит +0…+6 °C, а днём — +4…+11 °C.

Климатические рекорды Харькова

По данным многолетних наблюдений с 1945 по 2025 год, 6 ноября в Харькове фиксировались значительные температурные контрасты. Минимальная температура воздуха в этот день составила -8,8 °C в 2006 году. Зато теплее всего было в 2013 году, когда столбики термометров поднялись до +17,8 °C. Среднесуточная температура по климатической норме 1991–2020 годов составляет +3,3 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 6 ноября радиационный фон в населённых пунктах Харьковской области оставался в пределах нормы. В Харькове показатель составлял 15 мкР/ч, в Золочеве — 14, Богодухове — 18, Коломаче — 12, Печенигах — 15, Слобожанском — 15, Берестине — 14, Лозовой — 12, Изюме — 14 мкР/ч.

Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч. Таким образом, все приведенные показатели не превышают допустимого уровня.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев следует собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.