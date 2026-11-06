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Главная Харьков На Харьковщину придут снегопады: прогноз погоды на выходные

На Харьковщину придут снегопады: прогноз погоды на выходные

Ua ru
6 ноября 2026 18:14
Погода в Харьковской области 7 ноября: снег и похолодание Новини.LIVE
Женщина идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области в ближайшие дни сохранится прохладная осенняя погода, а местами возможен даже снег. В субботу, 7 ноября, синоптики прогнозируют осадки и порывистый ветер. В то же время уже со следующих дней существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове

В субботу в Харькове будет облачно с прояснениями. В течение дня ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северный, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-2 °C, а днём поднимется до +1…+3 °C.

Погода в Харьковской области

В районах области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью существенных температурных изменений не будет, а днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер будет северным, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +2 до -3 °C, а днём — от 0 до +5 °C.

Прогноз на ближайшие дни

В дальнейшем количество осадков уменьшится, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

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  • 8 ноября: облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днём — без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура ночью составит от +1 до -4 °C, днем — +1…+6 °C.
  • 9 ноября: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +2 до -3 °C, днём — +2…+7 °C.
  • 10 ноября: существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура ночью составит 0…+5 °C, днём — +3…+8 °C.
  • 11 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью будет 0…+5 °C, днём воздух прогреется до +4…+9 °C.

В период с 12 по 16 ноября в Харьковской области будут преобладать дожди. Температура воздуха ночью составит +0…+6 °C, а днём — +4…+11 °C.

Климатические рекорды Харькова

По данным многолетних наблюдений с 1945 по 2025 год, 6 ноября в Харькове фиксировались значительные температурные контрасты. Минимальная температура воздуха в этот день составила -8,8 °C в 2006 году. Зато теплее всего было в 2013 году, когда столбики термометров поднялись до +17,8 °C. Среднесуточная температура по климатической норме 1991–2020 годов составляет +3,3 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 6 ноября радиационный фон в населённых пунктах Харьковской области оставался в пределах нормы. В Харькове показатель составлял 15 мкР/ч, в Золочеве — 14, Богодухове — 18, Коломаче — 12, Печенигах — 15, Слобожанском — 15, Берестине — 14, Лозовой — 12, Изюме — 14 мкР/ч.

Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч. Таким образом, все приведенные показатели не превышают допустимого уровня.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев следует собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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