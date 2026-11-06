Жінка йде по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині найближчими днями збережеться прохолодна осіння погода, а місцями можливий навіть сніг. У суботу, 7 листопада, синоптики прогнозують опади та поривчастий вітер. Водночас уже з наступних днів істотних опадів не очікується, а температура повітря поступово підвищуватиметься.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові

У суботу в Харкові буде хмарно з проясненнями. Протягом дня очікується невеликий мокрий сніг. Вітер північний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-2 °C, а вдень підніметься до +1…+3 °C.

Погода на Харківщині

У районах області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних температурних змін не буде, а вдень місцями пройде невеликий мокрий сніг. Вітер буде північним, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +2 до -3 °C, а вдень — від 0 до +5 °C.

Прогноз на наступні дні

Надалі опадів поменшає, а температура повітря поступово зростатиме.

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8 листопада: хмарно з проясненнями. Вночі місцями можливий невеликий сніг, удень — без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від +1 до -4 °C, удень — +1…+6 °C.

9 листопада: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Уночі очікується від +2 до -3 °C, удень — +2…+7 °C.

10 листопада: істотних опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме 0…+5 °C, удень — +3…+8 °C.

11 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Уночі буде 0…+5 °C, удень повітря прогріється до +4…+9 °C.

У період із 12 до 16 листопада на Харківщині переважатимуть дощі. Температура повітря вночі становитиме +0…+6 °C, а вдень — +4…+11 °C.

Кліматичні рекорди Харкова

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 6 листопада в Харкові фіксували суттєві температурні контрасти. Мінімальна температура повітря цього дня становила -8,8 °C у 2006 році. Натомість найтепліше було у 2013 році, коли стовпчики термометрів піднялися до +17,8 °C. Середньодобова температура за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +3,3 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 6 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області залишався в межах норми. У Харкові показник становив 15 мкР/год, у Золочеві — 14, Богодухові — 18, Коломаці — 12, Печенігах — 15, Слобожанському — 15, Берестині — 14, Лозовій — 12, Ізюмі — 14 мкР/год.

Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год. Таким чином, усі наведені показники не перевищують допустимого рівня.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.