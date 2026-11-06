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Головна Харків На Харківщину прийдуть сніги: прогноз погоди на вихідні

На Харківщину прийдуть сніги: прогноз погоди на вихідні

Ua ru
6 листопада 2026 18:14
Погода на Харківщині 7 листопада: сніг і похолодання Новини.LIVE
Жінка йде по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині найближчими днями збережеться прохолодна осіння погода, а місцями можливий навіть сніг. У суботу, 7 листопада, синоптики прогнозують опади та поривчастий вітер. Водночас уже з наступних днів істотних опадів не очікується, а температура повітря поступово підвищуватиметься.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові

У суботу в Харкові буде хмарно з проясненнями. Протягом дня очікується невеликий мокрий сніг. Вітер північний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-2 °C, а вдень підніметься до +1…+3 °C.

Погода на Харківщині

У районах області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних температурних змін не буде, а вдень місцями пройде невеликий мокрий сніг. Вітер буде північним, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +2 до -3 °C, а вдень — від 0 до +5 °C.

Прогноз на наступні дні

Надалі опадів поменшає, а температура повітря поступово зростатиме

Читайте також:
  • 8 листопада: хмарно з проясненнями. Вночі місцями можливий невеликий сніг, удень — без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від +1 до -4 °C, удень — +1…+6 °C. 
  • 9 листопада: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Уночі очікується від +2 до -3 °C, удень — +2…+7 °C. 
  • 10 листопада: істотних опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме 0…+5 °C, удень — +3…+8 °C. 
  • 11 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Уночі буде 0…+5 °C, удень повітря прогріється до +4…+9 °C.

У період із 12 до 16 листопада на Харківщині переважатимуть дощі. Температура повітря вночі становитиме +0…+6 °C, а вдень — +4…+11 °C.

Кліматичні рекорди Харкова

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 6 листопада в Харкові фіксували суттєві температурні контрасти. Мінімальна температура повітря цього дня становила -8,8 °C у 2006 році. Натомість найтепліше було у 2013 році, коли стовпчики термометрів піднялися до +17,8 °C. Середньодобова температура за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +3,3 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 6 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області залишався в межах норми. У Харкові показник становив 15 мкР/год, у Золочеві — 14, Богодухові — 18, Коломаці — 12, Печенігах — 15, Слобожанському — 15, Берестині — 14, Лозовій — 12, Ізюмі — 14 мкР/год.

Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год. Таким чином, усі наведені показники не перевищують допустимого рівня.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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