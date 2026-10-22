Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области по-прежнему сохраняется спокойная осенняя погода. В пятницу, 23 октября, в регионе будет преобладать переменная облачность без значительных осадков, а столбики термометров порадуют приятными дневными температурами. Синоптики прогнозируют комфортный и сухой день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В пятницу, 23 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет юго-восточным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10° тепла, а днем воздух прогреется до +14…+19°.

Погода в Харькове

В Харькове 23 октября также будет сухо и без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре ожидается в пределах +6…+8° тепла, а днем столбики термометров покажут +16…+18°.

Пожарная опасность

Ситуация с пожарной опасностью в области остается стабильной и контролируемой. Согласно данным синоптиков, на 23 октября в Харькове и Коломаке пожарная опасность полностью отсутствует (зеленый уровень), тогда как в Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме зафиксирован низкий класс угрозы (светло-зеленый уровень). Спасатели отмечают, что угроза возникновения пожаров минимальна.

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Прогноз на 24–27 октября

В ближайшие дни в регионе сохранится преимущественно сухая погода, однако в конце периода возможны небольшие дожди:

24 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +6…+11° тепла, а днём — +13…+18°.

25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с. Ночью ожидается +5…+10° тепла, днём — +12…+17°.

26 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура составит +4…+9° тепла, а дневная — +12…+17°.

27 октября: облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируют +6…+11° тепла, а днём — +11…+16°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, причем больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.