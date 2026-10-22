Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Спокійна осіння погода продовжує утримуватися на Харківщині. У п'ятницю, 23 жовтня, в регіоні пануватиме мінлива хмарність без істотних опадів, а стовпчики термометрів порадують приємними денними температурами. Синоптики прогнозують комфортний та сухий день.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У п'ятницю, 23 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10° тепла, а вдень повітря прогріється до +14…+19°.

Погода у Харкові

У Харкові 23 жовтня також буде сухо та без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі очікується в межах +6…+8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +16…+18°.

Пожежна небезпека

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається стабільною та контрольованою. Згідно з даними синоптиків, на 23 жовтня у Харкові та Коломаці пожежна небезпека повністю відсутня (зелений рівень), тоді як у Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі зафіксовано низький клас загрози (світло-зелений рівень). Рятувальники зазначають, що загроза виникнення пожеж мінімальна.

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Прогноз на 24–27 жовтня

У найближчі дні в регіоні утримуватиметься переважно суха погода, проте наприкінці періоду можливі невеликі дощі:

24 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +6…+11° тепла, а вдень — +13…+18°.

25 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Вночі очікується +5…+10° тепла, удень — +12…+17°.

26 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура становитиме +4…+9° тепла, а денна — +12…+17°.

27 жовтня: хмарна погода, місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +6…+11° тепла, а вдень — +11…+16°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.