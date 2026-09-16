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Главная Харьков На Харьковщину возвращается тепло: прогноз погоды на завтра

На Харьковщину возвращается тепло: прогноз погоды на завтра

Ua ru
16 сентября 2026 18:22
Погода в Харькове 17 сентября: солнце, сухое тепло и туманы
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После сентябрьских осадков в Харьковскую область возвращается мягкая и комфортная осень. В четверг, 17 сентября, в регионе установится солнечная погода без осадков, а ветер будет совсем слабым. Синоптики обещают приятное потепление до конца недели, однако предупреждают, что уже в начале следующей недели в область снова придут грозовые дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В четверг, 17 сентября, в Харьковской области прогнозируется переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер будет переменного направления, слабый — 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных +19…+24 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 17 сентября сохранится такая же сухая и приятная погода. Осадков синоптики не предвидят, а ветер будет слабым, 3–8 м/с. Ночная температура воздуха в городе составит +8…+10 °С, а днём воздух прогреется до комфортных +21…+23 °С.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области постепенно стабилизировалась, однако в отдельных районах угроза все еще сохраняется. По данным синоптиков, на 17 сентября чрезвычайный (пятый) класс зафиксирован в Лозовой, а средняя (третья) опасность действует в Берестине. В Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском и Изюме наблюдается низкий (второй) уровень опасности. В Харькове и Великом Бурлуке пожарная опасность полностью отсутствует.

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Прогноз на 18–21 сентября

Солнечная погода продержится несколько дней, после чего регион вновь накроют осенние дожди:

  • 18 сентября: ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Ночью ожидается +8…+13 °С, а днем столбики термометров достигнут полноценных теплых +20…+25 °С.
  • 19 сентября: сохранится сухая погода с переменной облачностью. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный, 3–8 м/с. Ночные показатели составят +8…+13 °С, а днем воздух прогреется до +21…+26 °С.
  • 20 сентября: ожидается переменная облачность. Ночью без осадков (с возможным туманом), а днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура ночью — +9…+14 °С, днём — +21…+26 °С.
  • 21 сентября: небо затянется облаками с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь, а днём пройдёт дождь с грозой. Ветер южной четверти, 7–12 м/с. Ночная температура составит +11…+16 °С, а дневная — +20…+25 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове и области будут временные перебои с электро- и газоснабжением. В части Основянского и Слободского районов города не будет света, специалисты проведут ремонтные работы. Кроме того, в поселке Кочеток Чугуевской общины на несколько дней приостановят подачу газа.

Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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