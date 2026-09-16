Погода у Харкові 17 вересня: сонце, сухе тепло та тумани

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після вересневих опадів на Харківщину повертається лагідна та комфортна осінь. У четвер, 17 вересня, в регіоні встановиться сонячна погода без жодних опадів, а вітер буде зовсім тихим. Синоптики обіцяють приємне потепління до кінця тижня, однак попереджають, що вже на початку наступного тижня до області знову завітають грозові дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У четвер, 17 вересня, на Харківщині прогнозують мінливу хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків, слабкий — 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до затишних +19…+24 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 17 вересня утримуватиметься так само суха та приємна погода. Опадів синоптики не передбачають, а вітер буде тихим, 3–8 м/с. Нічна температура повітря в місті становитиме +8…+10 °С, а вдень повітря прогріється до комфортних +21…+23 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною загрозою в області поступово стабілізувалася, проте в окремих районах загроза все ще діє. За даними синоптиків, на 17 вересня надзвичайний (п'ятий) клас зафіксовано в Лозовій, а середня (третя) небезпека діє в Берестині. У Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському та Ізюмі спостерігається низький (другий) рівень загрози. У Харкові та Великому Бурлуці пожежна небезпека повністю відсутня.

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Прогноз на 18–21 вересня

Сонячна погода протримається кілька днів, після чого регіон знову накриють осінні дощі:

18 вересня: передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3–8 м/с. Вночі очікується +8…+13 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть повноцінних теплих +20…+25 °С.

19 вересня: утримуватиметься суха погода з мінливою хмарністю. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний, 3–8 м/с. Нічні показники становитимуть +8…+13 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °С.

20 вересня: очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів (із можливим туманом), а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі — +9…+14 °С, удень — +21…+26 °С.

21 вересня: небо затягне хмарами з проясненнями. Вночі місцями очікується невеликий короткочасний дощ, а вдень пройде дощ із грозою. Вітер південної чверті, 7–12 м/с. Нічна температура становитиме +11…+16 °С, а денна — +20…+25 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові та області будуть тимчасові перебої з електро- та газопостачанням. У частині Основ’янського та Слобідського районів міста не буде світла, фахівці проведуть ремонтні роботи. Крім того, у селищі Кочеток Чугуївської громади на кілька днів призупинять розподіл газу.