Последствия удара по рынку в Лозовой. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Утром 18 ноября россияне атаковали Златополь в Харьковской области. Под ударом оказались рынок и энергетический объект. Число пострадавших возросло до 12, среди них 11-летний мальчик. Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли еще ряд населенных пунктов области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Златополя Николая Бакшеева и ГСЧС.

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Огонь охватил здание, а на фоне пожара виден силуэт человека среди обломков. Фото: ХОВА

Удар по рынку Златополя

По информации Олега Синегубова, после попадания загорелись торговые павильоны. По состоянию на 09:35 число пострадавших возросло до 12 человек. Ранения получили 12 человек, в том числе 11-летний мальчик. По данным ОВА, всех раненых госпитализировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие с ранениями — в состоянии средней тяжести. Еще одному человеку медики оказали помощь на месте из-за острой стрессовой реакции. Мэр города Николай Бакшеев сообщил, что россияне также поразили энергетический узел. По его словам, удары зафиксировали в центральной части города.

Последствия обстрелов Харьковской области

В течение 17 ноября россияне атаковали 16 населенных пунктов Харьковской области. В селе Плоское Великобурлукской громады погибла 81-летняя женщина, еще одна местная жительница в возрасте 60 лет получила ранения. Оккупанты также повредили два частных дома.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар в поврежденном здании, от которого поднимается густой дым. Фото: ХОВА

В Чугуеве россияне атаковали частный сектор с помощью беспилотника. Они разрушили жилой дом, вызвав пожар площадью 200 квадратных метров, и повредили соседние домовладения. Три женщины в возрасте 50, 71 и 74 лет перенесли острую стрессовую реакцию. Кроме того, в городе повреждены еще три частных дома и учебное заведение. В Слобожанском Чугуевского района ранение получила 62-летняя женщина. Россияне повредили киоск, многоквартирный дом и гараж.

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В Лозовой ранен 43-летний мужчина. Россияне атаковали гражданское предприятие, а после попадания беспилотника возник пожар в складском здании. В селах Шевченково Второе и Веселое оккупанты повредили теплицу, ферму и складское здание.

В темное время суток огонь охватил здание, которое частично закрывают деревья и ограда. Фото: ХОВА

В Балаклее Изюмского района россияне также вызвали пожар в складском здании в результате атаки беспилотника. В самом Изюме ранен 53-летний мужчина, а в селе Бугаевка поврежден автомобиль. В селе Лукашевка Близнюковской общины ранения получила 59-летняя женщина.

В помещении видны обрушенные конструкции, обломки строительных материалов и очаги пожара. Фото: ХОВА

В Харьковском районе россияне повредили ангар и автомобиль в Новом Коротиче. В Кутузовке под удар попали складское помещение и девять автомобилей. В Люботине оккупанты повредили автомобиль, а в Слатыном — частный дом.

После атаки россиян здание охватило пламя, над которым поднимается густой дым. Фото: ХОВА

Новини.LIVE сообщали о массированных обстрелах Харьковской области, в результате которых пострадали 17 человек. Россияне атаковали Харьков и ещё 17 населённых пунктов области ракетами и беспилотниками. В Балаклее пострадали семь человек, а в самом Харькове ранения получили трое. Оккупанты повредили жилые дома, предприятия, магазины и автомобили.

Также Новини.LIVE сообщали об усилении круговой обороны Харькова и других городов области. На обустройство новых защитных позиций уже выделено около 10 миллионов гривен. Оборонительные работы проводятся также вокруг Лозовой, Чугуева и Изюма. На севере Харькова уже работает часть системы противодронового прикрытия, а военные предлагают усилить защиту других подъездов к городу.