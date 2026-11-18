Наслідки удару по ринку в Лозовій. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Уранці 18 листопада росіяни атакували Златопіль на Харківщині. Під ударом опинилися ринок та енергетичний об'єкт. Кількість постраждалих зросла до 12, серед них 11-річний хлопчик. Крім того, протягом минулої доби окупанти обстріляли ще низку населених пунктів області. Є загиблі та поранені.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, міського голову Златополя Миколу Бакшеєва та ДСНС.

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Вогонь охопив будівлю, а на тлі пожежі видно силует людини серед уламків. Фото: ХОВА

Удар по ринку Златополя

За інформацією Олега Синєгубова, після влучання загорілися торговельні павільйони. Станом на 09:35 кількість постраждалих зросла до 12 людей. Поранення отримали 12 людей, зокрема 11-річний хлопчик. За даними ОВА, усіх поранених госпіталізували. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта постраждалих із пораненнями — у стані середньої тяжкості. Ще одній людині медики допомогли на місці через гостру реакцію на стрес. Міський голова Микола Бакшеєв повідомив, що росіяни також влучили в енергетичний вузол. За його словами, удари зафіксували в центральній частині міста.

Після удару росіян по ринку в Златополі горять торговельні павільйони, над якими здіймається густий дим. Фото: ДСНС Харківщини

Працівник ДСНС ліквідовує пожежу серед обгорілих металевих конструкцій та уламків торговельних павільйонів. Фото: ДСНС Харківщини

Після атаки росіян на ринку Златополя залишилися пошкоджені торговельні павільйони, понівечені металеві конструкції та уламки. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом 17 листопада росіяни атакували 16 населених пунктів Харківської області. У селі Плоске Великобурлуцької громади загинула 81-річна жінка, ще одна місцева жителька віком 60 років отримала поранення. Окупанти також пошкодили два приватні будинки.

Працівники ДСНС ліквідовують пожежу в пошкодженій споруді, від якої підіймається густий дим. Фото: ХОВА

У Чугуєві росіяни безпілотником атакували приватний сектор. Вони зруйнували житловий будинок, спричинивши пожежу площею 200 квадратних метрів, та пошкодили сусідні домоволодіння. Три жінки віком 50, 71 і 74 роки зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, у місті пошкоджено ще три приватні будинки та заклад освіти. У Слобожанському Чугуївського району поранення отримала 62-річна жінка. Росіяни пошкодили кіоск, багатоквартирний будинок і гараж.

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У Лозовій поранено 43-річного чоловіка. Росіяни атакували цивільне підприємство, а після влучання безпілотника виникла пожежа у складській будівлі. У селах Шевченкове Друге та Веселе окупанти пошкодили теплицю, ферму й складську будівлю.

У темну пору доби вогонь охопив будівлю, яку частково закривають дерева та огорожа. Фото: ХОВА

У Балаклії Ізюмського району росіяни також спричинили пожежу в складській будівлі атакою безпілотника. У самому Ізюмі поранено 53-річного чоловіка, а в селі Бугаївка пошкоджено автомобіль. У селі Лукашівка Близнюківської громади поранення отримала 59-річна жінка.

У приміщенні видно обвалені конструкції, уламки будівельних матеріалів та осередки пожежі. Фото: ХОВА

У Харківському районі росіяни пошкодили ангар та автомобіль у Новому Коротичі. У Кутузівці під удар потрапили складське приміщення та дев'ять автомобілів. У Люботині окупанти пошкодили автомобіль, а в Слатиному — приватний будинок.

Після атаки росіян будівлю охопило полум'я, над яким здіймається густий дим. Фото: ХОВА

Новини.LIVE писали, про масовані обстріли Харківщини, внаслідок яких постраждали 17 людей. Росіяни атакували Харків та ще 17 населених пунктів області ракетами й безпілотниками. У Балаклії постраждали семеро людей, а в самому Харкові поранення отримали троє. Окупанти пошкодили житлові будинки, підприємства, магазини та автомобілі.

Також Новини.LIVE розповідали про посилення кругової оборони Харкова та інших міст області. На облаштування нових захисних позицій уже спрямували близько 10 мільйонів гривень. Оборонні роботи проводять також навколо Лозової, Чугуєва та Ізюма. На півночі Харкова вже працює частина системи протидронового прикриття, а військові пропонують посилити захист інших під'їздів до міста.