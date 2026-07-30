Погода в Харьковской области: жара до +37 и грозы в начале августа

Женщина с ребенком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На смену относительной прохладе в Харьковскую область возвращается настоящая летняя жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет уверенно расти, достигая отметки выше +30 °С. Хотя осадков в основном не ожидается, местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на пятницу, 31 июля

В последний день июля в Харьковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с.

По области: температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днем столбики термометров поднимутся до комфортных +25…+30 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +14…+16 °С, а днём воздух прогреется до +27…+29 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на жаркую погоду, ситуация с пожарной опасностью в области 31 июля остается неоднородной, хотя в большинстве районов угроза минимальна. Согласно данным синоптиков, в Золочеве, Богодухове, Коломаке, Великом Бурлуке, Купянске, Изюме и Харькове зафиксирован низкий (второй) класс пожарной опасности. В Слобожанском и Берестине действует средний (третий) класс. В то же время в Лозовой объявлена чрезвычайная (пятая) пожарная опасность. Спасатели призывают жителей области, особенно в зонах повышенного риска, быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 1–4 августа

Жара будет продолжать набирать обороты, а погода будет преимущественно сухой, за исключением начала следующей недели:

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1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3–8 м/с. Температура ночью +13…+18 °С, днём жарко +27…+32 °С.

2 августа: сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура ночью +15…+20 °С, днем воздух прогреется до +29…+34 °С.

3 августа: ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура ночью +16…+21 °С, днем будет настоящая жара — +31…+36 °С.

4 августа: переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью +16…+21 °С, днем столбики термометров покажут рекордные +32…+37 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE сообщали, что Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.