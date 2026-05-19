Главная Харьков На харьковских АЗС переписали цены на бензин: топливо подорожало

Дата публикации 19 мая 2026 14:42
Машины на заправке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области 19 мая снова изменились средние цены на топливо. Больше всего за сутки подорожал бензин А-95 премиум. В то же время дизель немного подешевел, а цены на автогаз остались без изменений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Цены на топливо. Фото: скриншот с Минфин

Цены на топливо в Харькове 19 мая

По состоянию на 19 мая средние цены на топливо в Харьковской области следующие:

  • бензин А-95 премиум — 79,20 грн/л;
  • бензин А-95 — 73,47 грн/л;
  • бензин А-92 — 67,43 грн/л;
  • дизельное топливо — 87,45 грн/л;
  • автомобильный газ — 47,39 грн/л.

По сравнению с ценами за вчера, 18 мая:

  • бензин А-95 премиум подорожал на 49 копеек;
  • бензин А-95 прибавил 35 копеек;
  • цена на А-92 не изменилась;
  • дизель подешевел на 9 копеек;
  • автогаз остался без изменений.

Цены на топливо на АЗС Харьковщины 19 мая

  • WOG — А-95+ по 82,90 грн, А-95 по 79,90 грн, дизель по 89,90 грн, газ по 48,90 грн;
  • ОККО — А-95+ по 81,90 грн, А-95 по 78,90 грн, дизель по 89,90 грн, газ по 48,90 грн;
  • SOCAR — А-95+ по 80,90 грн, А-95 по 77,90 грн, дизель по 88,90 грн, газ по 48,90 грн;
  • Ovis — А-95+ по 78,90 грн, А-95 по 75,90 грн, А-92 по 70,49 грн, дизель по 88,40 грн, газ по 46,99 грн;
  • UPG — А-95+ по 77,90 грн, А-95 по 75,90 грн, дизель по 85,90 грн, газ по 46,90 грн;
  • UKRNAFTA — А-95+ по 75,90 грн, А-95 по 72,90 грн, А-92 по 67,90 грн, дизель по 86,90 грн, газ по 46,90 грн;
  • Marshal — А-95+ по 75,99 грн, А-95 по 72,99 грн, дизель по 86,49 грн, газ по 46,69 грн;
  • AMIC — А-95 по 73,99 грн, дизель по 86,99 грн;
  • U.GO — А-95 по 72,90 грн, А-92 по 67,90 грн, дизель по 86,90 грн, газ по 46,90 грн;
  • Rodnik — А-95 по 70,99 грн, дизель по 87,99 грн, газ по 46,99 грн;
  • БРСМ-Нафта — А-95 по 70,99 грн, дизель по 85,49 грн, газ по 46,69 грн;
  • SUN OIL — А-95 по 69,99 грн, А-92 по 65,99 грн, дизель по 85,79 грн, газ по 47,09 грн;
  • ДНЕПРЕНАФТА — А-95 по 68,49 грн, дизель по 87,99 грн, газ по 46,79 грн;
  • Brent Oil — А-95 по 66,85 грн, А-92 по 64,85 грн, дизель по 86,75 грн, газ по 47,45 грн.
Ціни на АЗС у Харкові
Цены на заправках в Харькове 19 мая. Фото: Новини.LIVE

Удары дронами по АЗС Харькова

В конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. С 27 апреля по 3 мая РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова, часть заправок атаковали повторно. Для ударов российские войска могли использовать дроны типа V2U с искусственным интеллектом, которые были настроены именно на топливную инфраструктуру.

Ранее Новини.LIVE писали, что утром, 19 мая, россияне в очередной раз нанесли удары по Харькову. В результате двух атак по Новобаварскому району, есть трое пострадавших, в той или иной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка

Как сообщали Новини.LIVE, еще один удар пришелся по поселку Покотиловка в Харьковском районе. Там беспилотник попал на территорию частного домовладения. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атаки погибла местная жительница. По информации прокуратуры, ранения получила и 7-летняя девочка, а ее родители пережили сильный стресс.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей
Лилия Швец
