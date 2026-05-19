Головна Харків На харківських АЗС переписали ціни на бензин: пальне здорожчало

Дата публікації: 19 травня 2026 14:42
Машини на заправці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області 19 травня знову змінилися середні ціни на пальне. Найбільше за добу подорожчав бензин А-95 преміум. Водночас дизель трохи подешевшав, а ціни на автогаз залишилися без змін.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну. 

Ціни на паливо. Фото: скриншот з Мінфін

Ціни на пальне у Харкові 19 травня

Станом на 19 травня середні ціни на пальне у Харківській області такі:

  • бензин А-95 преміум — 79,20 грн/л;
  • бензин А-95 — 73,47 грн/л;
  • бензин А-92 — 67,43 грн/л;
  • дизельне паливо — 87,45 грн/л;
  • автомобільний газ — 47,39 грн/л.

У порівнянні з цінами за вчора, 18 травня:

  • бензин А-95 преміум подорожчав на 49 копійок;
  • бензин А-95 додав 35 копійок;
  • ціна на А-92 не змінилася;
  • дизель подешевшав на 9 копійок;
  • автогаз залишився без змін.

Ціни на пальне на АЗС Харківщини 19 травня

  • WOG — А-95+ по 82,90 грн, А-95 по 79,90 грн, дизель по 89,90 грн, газ по 48,90 грн;
  • ОККО — А-95+ по 81,90 грн, А-95 по 78,90 грн, дизель по 89,90 грн, газ по 48,90 грн;
  • SOCAR — А-95+ по 80,90 грн, А-95 по 77,90 грн, дизель по 88,90 грн, газ по 48,90 грн;
  • Ovis — А-95+ по 78,90 грн, А-95 по 75,90 грн, А-92 по 70,49 грн, дизель по 88,40 грн, газ по 46,99 грн;
  • UPG — А-95+ по 77,90 грн, А-95 по 75,90 грн, дизель по 85,90 грн, газ по 46,90 грн;
  • UKRNAFTA — А-95+ по 75,90 грн, А-95 по 72,90 грн, А-92 по 67,90 грн, дизель по 86,90 грн, газ по 46,90 грн;
  • Marshal — А-95+ по 75,99 грн, А-95 по 72,99 грн, дизель по 86,49 грн, газ по 46,69 грн;
  • AMIC — А-95 по 73,99 грн, дизель по 86,99 грн;
  • U.GO — А-95 по 72,90 грн, А-92 по 67,90 грн, дизель по 86,90 грн, газ по 46,90 грн;
  • Rodnik — А-95 по 70,99 грн, дизель по 87,99 грн, газ по 46,99 грн;
  • БРСМ-Нафта — А-95 по 70,99 грн, дизель по 85,49 грн, газ по 46,69 грн;
  • SUN OIL — А-95 по 69,99 грн, А-92 по 65,99 грн, дизель по 85,79 грн, газ по 47,09 грн;
  • ДНІПРОНАФТА — А-95 по 68,49 грн, дизель по 87,99 грн, газ по 46,79 грн;
  • Brent Oil — А-95 по 66,85 грн, А-92 по 64,85 грн, дизель по 86,75 грн, газ по 47,45 грн.
Ціни на АЗС у Харкові
Ціни на заправках у Харкові 19 травня. Фото: Новини.LIVE

Удари дронами по АЗС Харкова

Наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. З 27 квітня по 3 травня РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова, частину заправок атакували повторно. Для ударів російські війська могли використовувати дрони типу V2U зі штучним інтелектом, які були налаштовані саме на паливну інфраструктуру.

Раніше Новини.LIVE писали, що зранку, 19 травня, росіяни вчергове завдали ударів по Харкову. Внаслідок двох атак по Новобаварському району, є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка

Як повідомляли Новини.LIVE, ще один удар прийшовся по селищу Покотилівка у Харківському районі. Там безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобілі. Внаслідок атаки загинула місцева жителька. За інформацією прокуратури, поранення отримала й 7-річна дівчинка, а її батьки пережили сильний стрес.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин
Лілія Швець
