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Главная Харьков На меня полетело стекло: харьковчанка рассказала об ударе КАБами

На меня полетело стекло: харьковчанка рассказала об ударе КАБами

Ua ru
11 октября 2026 17:10
Репортаж
Удар КАБами по Харькову 11 октября: рассказ очевидца
Последствия российского авиаудара по Немышлянскому району Харькова. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

В Харькове после удара россиян управляемыми авиабомбами сегодня, 11 октября, погибла женщина, ещё десять человек получили ранения. КАБы разрушили частные дома, повредили автомобили и вызвали пожары. Кроме того, соседние строения остались без окон, и их жильцам приходится думать, как защитить свои дома от холода.

Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Шоферовой рассказала жительница Харькова Нина.

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Рятувальник гасить пожежу серед уламків будівель після удару по Харкову
На месте попадания видны обгоревшие конструкции и остатки разрушенных зданий. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Згорілий автомобіль серед уламків будівель після удару КАБом по Харкову
В результате российского удара автомобиль полностью сгорел. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Стекло разлетелось по кухне

Харьковчанка Нина во время удара находилась дома на кухне. По её словам, воздушной тревоги она не слышала. Об опасности поняла уже тогда, когда от взрывной волны разлетелось окно. Осколки стекла посыпались прямо на стол, но женщину спасла штора.

"Я была на кухне, тревоги не слышала. Только почувствовала, когда на меня полетело стекло. Большое окно разбилось вдребезги и упало на стол. Благодаря шторе меня не ранило", — рассказала Нина.

Вибиті вікна та сліди пожежі на житловому будинку в Харкові
В доме выбиты окна, на фасаде видны следы огня и копоти. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Рятувальник гасить пожежу серед зруйнованих будівель у Харкові
После удара россиян спасатель поливает водой обгоревшие конструкции. Фото: Новости.LIVE/Анна Шоферова

В доме выбило окна, повредило потолок и сорвало люстры. На момент атаки женщина была дома одна, поскольку ее дочь находилась на работе. Несмотря на значительные повреждения дома, Нина не пострадала.

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"Я, к счастью, не пострадала. Все обошлось хорошо. Только почувствовала сильный удар и ужасный дым", — вспоминает харьковчанка.

Рятувальники та місцеві жителі серед уламків після атаки на Харків
Рядом с поврежденным домом находятся люди, вокруг лежат обломки стен и крыши. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Червоний автомобіль, понівечений вибухом у Немишлянському районі Харкова
У машины помяты кузов и крыша, выбиты стекла, а вокруг лежат обломки зданий. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Нина рассказала, что другого жилья у них с дочерью нет. Поэтому они останутся в поврежденном доме. Женщина надеется, что им привезут древесноволокнистые плиты, которыми можно будет временно закрыть выбитые окна.

"В доме живём. Окна только, дай Бог, нам привезут ДВП, закроем и будем", — говорит она.

Рятувальник стоїть серед завалів зруйнованого будинку в Харкові
Сотрудник ГСЧС осматривает место разрушений после удара по Немишлянскому району. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По словам женщины, дом уже получал повреждения во время предыдущего обстрела. Семья наняла мастеров, которые буквально накануне завершили ремонт. Тогда пострадал фронтон. Однако после нового удара дом снова поврежден.

"Мы наняли ребят. Они сделали ремонт, только вчера закончили, а сегодня уже снова такое", — рассказала Нина.

Зруйнований приватний будинок у Харкові після російського авіаудару
От дома остались поврежденные стены и груды строительного мусора. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку після удару КАБом
Часть здания обрушилась, остальные стены и крыша сильно повреждены. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Гибель соседки

Женщина также рассказала о соседях, чей дом оказался под ударом. По её словам, там жила молодая семья, недавно приобретшая жилье. После взрыва она выясняла их судьбу.

"Молодая семья, женщина и мужчина. Я спрашивала, мне сказали, что мужчина жив. А женщина, к сожалению... Там был очень сильный пожар. Так что Бог нас сохранил", — сказала харьковчанка.

Загибла людина після удару по Харкову
Мужчина сидит над телом погибшей жены. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Последствия удара по Харькову

Сегодня, 11 октября, после обеда россияне атаковали Немишлянский район Харькова управляемыми авиабомбами. По информации мэра Игоря Терехова по состоянию на 15:17, в результате удара погиб один человек, ещё десять были ранены. Повреждены 35 частных домов и восемь автомобилей, два из которых полностью уничтожены. На месте удара вспыхнули пожары, горели припаркованные автомобили. Из-под завалов одного из домов спасатели извлекли женщину, однако спасти её не удалось.

Екскаватор розбирає завали зруйнованого будинку після удару КАБом по Харкову
На месте российского авиаудара в Немышлянском районе Харькова работает тяжелая техника. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что погибшей было 36 лет. Среди пострадавших есть семилетний мальчик, а также взрослые мужчины и женщины. Медики оказывали им необходимую помощь.

Обгорілі автомобілі та зруйновані стіни після авіаудару по Харкову
На месте попадания КАБа остались обгоревшие автомобили, обломки зданий и поврежденные стены. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова


Новини.LIVE сообщали, что 10 октября россияне нанесли удар по медицинскому учреждению в Слободском районе Харькова. В здании вспыхнул пожар, огонь охватил помещения с первого по третий этаж. В результате удара пострадали пять человек, среди них — сотрудник ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар.

Также Новини.LIVE рассказывали о последствиях авиаудара по Харькову 5 октября. Мэр Игорь Терехов сообщил о шести погибших и 61 человеке, обратившемся за медицинской помощью. В больницах оставались 18 пострадавших, четверо из них находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, Новини.LIVE показывали последствия удара КАБ по пятиэтажному дому в Харькове. Взрыв повредил окна, балконы и подъезды здания. Пострадали и припаркованные рядом автомобили. Местная жительница рассказала журналистам, как пережила взрыв и искала свою собаку, которая выбежала из квартиры.

 

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака погибшие КАБ
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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