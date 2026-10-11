Удар КАБами по Харкову 11 жовтня: розповідь очевидці

Наслідки російського авіаудару по Немишлянському району Харкова. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

У Харкові після удару росіян керованими авіабомбами сьогодні, 11 жовтня, загинула жінка, ще десятеро людей дістали поранення. КАБи зруйнували приватні будинки, пошкодили автомобілі та спричинили пожежі. Крім того, сусідні будівлі залишилися без вікон, а їхнім мешканцям доводиться думати, як захистити оселі від холоду

Про це журналістці Новини.LIVE Анні Шоферовій розповіла мешканка Харкова Ніна.

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На місці влучання видно обгорілі конструкції та залишки зруйнованих споруд. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Внаслідок російського удару автомобіль повністю вигорів. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Скло полетіло на кухню

Харків'янка Ніна під час удару перебувала вдома на кухні. За її словами, повітряної тривоги вона не почула. Про небезпеку зрозуміла вже тоді, коли від вибухової хвилі розлетілося вікно. Уламки скла посипалися просто на стіл, але жінку врятувала штора.

"Я була на кухні, тривоги не чула. Тільки відчула, коли на мене полетіло скло. Велике вікно розбилося вщент і впало на стіл. Завдяки шторі мене не поранило", — розповіла Ніна.

У будинку вибиті вікна, на фасаді видно сліди вогню та кіптяву. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Після удару росіян рятувальник проливає водою обгорілі конструкції. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

У будинку вибило вікна, пошкодило стелю та зірвало люстри. На момент атаки жінка була вдома сама, оскільки її донька перебувала на роботі. Попри значні пошкодження оселі, Ніна не постраждала.

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"Я, на щастя, не постраждала. Усе обійшлося добре. Тільки відчула сильний удар і страшний дим", — згадує харків'янка.

Поруч із пошкодженим будинком перебувають люди, навколо лежать уламки стін і даху. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

У машини зім'яті кузов і дах, вибите скло, а навколо лежать уламки будівель. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Ніна розповіла, що іншого житла в них із донькою немає. Тому залишатимуться у пошкодженому будинку. Жінка сподівається, що їм привезуть деревоволокнисті плити, якими можна буде тимчасово закрити вибиті вікна.

"У будинку живемо. Вікна тільки, Бог дасть, нам привезуть ДВП, закриємо і будемо", — каже вона.

Працівник ДСНС оглядає місце руйнувань після удару по Немишлянському району. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

За словами жінки, будинок уже зазнавав пошкоджень під час попереднього обстрілу. Тоді постраждав фронтон. Родина найняла майстрів, які лише напередодні завершили ремонт. Однак після нового удару оселя знову пошкоджена.

"Ми наймали хлопців. Зробили, тільки вчора закінчили, а сьогодні вже знову таке", — розповіла Ніна.

Від будинку залишилися пошкоджені стіни та купи будівельних уламків. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Частина будівлі обвалилася, інші стіни та дах сильно пошкоджені. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Загибель сусідки

Жінка також розповіла про сусідів, чий будинок опинився під ударом. За її словами, там жила молода сім'я, яка нещодавно придбала житло. Після вибуху вона дізнавалася про їхню долю.

"Молода сім'я, жінка і чоловік. Я запитувала, сказали, що чоловік живий. А жінка, на жаль... Там була дуже сильна пожежа. Так що Бог нас зберіг", — сказала харків'янка.

Чоловік сидить над тілом загиблої дружини. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Наслідки удару по Харкову

Сьогодні, 11 жовтня, по обіді росіяни атакували Немишлянський район Харкова керованими авіабомбами. За інформацією міського голови Ігоря Терехова станом на 15:17, внаслідок удару загинула одна людина, ще десятеро були поранені. Пошкоджено 35 приватних будинків та вісім автомобілів, два повністю знищені. На місці удару спалахнули пожежі, горіли припарковані автомобілі. З-під завалів одного з будинків рятувальники дістали жінку, однак врятувати її не вдалося.

На місці російського авіаудару в Немишлянському районі Харкова працює важка техніка. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загиблій було 36 років. Серед постраждалих є семирічний хлопчик, а також дорослі чоловіки та жінки. Медики надавали їм необхідну допомогу.

На місці влучання КАБа залишилися обгорілі автомобілі, уламки будівель і пошкоджені стіни. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова



Новини.LIVE писали, що 10 жовтня росіяни вдарили по медичному закладу у Слобідському районі Харкова. У будівлі спалахнула пожежа, вогонь охопив приміщення з першого по третій поверх. Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей, серед них працівник ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу.

Також Новини.LIVE розповідали про наслідки авіаудару по Харкову 5 жовтня. Міський голова Ігор Терехов повідомляв про шістьох загиблих та 61 людину, яка звернулася по медичну допомогу. У лікарнях залишалися 18 постраждалих, четверо з них перебували в реанімації у вкрай тяжкому стані.

Крім того, Новини.LIVE показували наслідки удару КАБом по п'ятиповерхівці в Харкові. Вибух пошкодив вікна, балкони та під'їзди будинку. Постраждали й припарковані поруч автомобілі. Місцева мешканка розповіла журналістам, як пережила вибух і шукала свого собаку, який вибіг із квартири.