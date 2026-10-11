Удар КАБами по Харкову 11 жовтня: розповідь очевидці

На мене полетіло скло: харків'янка розповіла про удар КАБами
У Харкові після удару росіян керованими авіабомбами сьогодні, 11 жовтня, загинула жінка, ще десятеро людей дістали поранення. КАБи зруйнували приватні будинки, пошкодили автомобілі та спричинили пожежі. Крім того, сусідні будівлі залишилися без вікон, а їхнім мешканцям доводиться думати, як захистити оселі від холоду
Про це журналістці Новини.LIVE Анні Шоферовій розповіла мешканка Харкова Ніна.
Скло полетіло на кухню
Харків'янка Ніна під час удару перебувала вдома на кухні. За її словами, повітряної тривоги вона не почула. Про небезпеку зрозуміла вже тоді, коли від вибухової хвилі розлетілося вікно. Уламки скла посипалися просто на стіл, але жінку врятувала штора.
"Я була на кухні, тривоги не чула. Тільки відчула, коли на мене полетіло скло. Велике вікно розбилося вщент і впало на стіл. Завдяки шторі мене не поранило", — розповіла Ніна.
У будинку вибило вікна, пошкодило стелю та зірвало люстри. На момент атаки жінка була вдома сама, оскільки її донька перебувала на роботі. Попри значні пошкодження оселі, Ніна не постраждала.
"Я, на щастя, не постраждала. Усе обійшлося добре. Тільки відчула сильний удар і страшний дим", — згадує харків'янка.
Ніна розповіла, що іншого житла в них із донькою немає. Тому залишатимуться у пошкодженому будинку. Жінка сподівається, що їм привезуть деревоволокнисті плити, якими можна буде тимчасово закрити вибиті вікна.
"У будинку живемо. Вікна тільки, Бог дасть, нам привезуть ДВП, закриємо і будемо", — каже вона.
За словами жінки, будинок уже зазнавав пошкоджень під час попереднього обстрілу. Тоді постраждав фронтон. Родина найняла майстрів, які лише напередодні завершили ремонт. Однак після нового удару оселя знову пошкоджена.
"Ми наймали хлопців. Зробили, тільки вчора закінчили, а сьогодні вже знову таке", — розповіла Ніна.
Загибель сусідки
Жінка також розповіла про сусідів, чий будинок опинився під ударом. За її словами, там жила молода сім'я, яка нещодавно придбала житло. Після вибуху вона дізнавалася про їхню долю.
"Молода сім'я, жінка і чоловік. Я запитувала, сказали, що чоловік живий. А жінка, на жаль... Там була дуже сильна пожежа. Так що Бог нас зберіг", — сказала харків'янка.
Наслідки удару по Харкову
Сьогодні, 11 жовтня, по обіді росіяни атакували Немишлянський район Харкова керованими авіабомбами. За інформацією міського голови Ігоря Терехова станом на 15:17, внаслідок удару загинула одна людина, ще десятеро були поранені. Пошкоджено 35 приватних будинків та вісім автомобілів, два повністю знищені. На місці удару спалахнули пожежі, горіли припарковані автомобілі. З-під завалів одного з будинків рятувальники дістали жінку, однак врятувати її не вдалося.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загиблій було 36 років. Серед постраждалих є семирічний хлопчик, а також дорослі чоловіки та жінки. Медики надавали їм необхідну допомогу.
Новини.LIVE писали, що 10 жовтня росіяни вдарили по медичному закладу у Слобідському районі Харкова. У будівлі спалахнула пожежа, вогонь охопив приміщення з першого по третій поверх. Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей, серед них працівник ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу.
Також Новини.LIVE розповідали про наслідки авіаудару по Харкову 5 жовтня. Міський голова Ігор Терехов повідомляв про шістьох загиблих та 61 людину, яка звернулася по медичну допомогу. У лікарнях залишалися 18 постраждалих, четверо з них перебували в реанімації у вкрай тяжкому стані.
Крім того, Новини.LIVE показували наслідки удару КАБом по п'ятиповерхівці в Харкові. Вибух пошкодив вікна, балкони та під'їзди будинку. Постраждали й припарковані поруч автомобілі. Місцева мешканка розповіла журналістам, як пережила вибух і шукала свого собаку, який вибіг із квартири.