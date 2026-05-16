На предприятии Харьковщины произошла утечка опасных химикатов

Следователи возле резервуара с химикатами. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области правоохранители расследуют загрязнение земель из-за утечки опасных веществ на одном из предприятий в Чугуевском районе. Подозрение по делу получила главный инженер предприятия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Утечка химикатов на предприятии

По данным следствия, предприятие, которое занимается производством химической продукции, моющих средств, органических веществ, масла и жиров, длительное время работало с нарушением природоохранного законодательства.

Следователи установили, что главный инженер отвечала за экологическую безопасность производства, контроль за отходами и соблюдение экологических норм. Однако, по версии следствия, она не обеспечила надлежащий контроль за технологическим оборудованием и производственными процессами.

В результате на территории предприятия произошла утечка загрязняющих веществ, которые попали в почву. Во время экспертизы специалисты обнаружили значительное превышение в земле показателей аммония, нитратов, фосфора и других опасных веществ.

Читайте также:

Кто понесет наказание

Судебная инженерно-экологическая экспертиза подтвердила, что загрязнение возникло именно из-за хозяйственной деятельности предприятия и утечки из технологического оборудования. Главному инженеру уже сообщили о подозрении по статье о загрязнении земель вредными веществами, что создало опасность для окружающей среды. Сейчас продолжается досудебное расследование. Его проводят следователи Чугуевского районного управления полиции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 16 мая российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа Shahed. Один из вражеских дронов попал в Холодногорском районе Харькова. Также оккупанты нанесли два удара по Основянскому району города. В результате обстрела пострадала женщина - предварительно, у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в результате ударов повреждены гражданское предприятие, многоэтажный дом, магазин, остановка общественного транспорта, выход из метро, электросети и объекты железной дороги.