На підприємстві Харківщини стався витік небезпечних речовин

Головна Харків На підприємстві Харківщини стався витік небезпечних хімікатів

Дата публікації: 16 травня 2026 15:55
Слідчі біля резервуару з хімікатами. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області правоохоронці розслідують забруднення земель через витік небезпечних речовин на одному з підприємств у Чугуївському районі. Підозру у справі отримала головна інженерка підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Витік хімікатів на підприємстві

За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом хімічної продукції, мийних засобів, органічних речовин, олії та жирів, тривалий час працювало з порушенням природоохоронного законодавства.

Слідчі встановили, що головна інженерка відповідала за екологічну безпеку виробництва, контроль за відходами та дотримання екологічних норм. Однак, за версією слідства, вона не забезпечила належний контроль за технологічним обладнанням та виробничими процесами.

У результаті на території підприємства стався витік забруднювальних речовин, які потрапили у ґрунт. Під час експертизи фахівці виявили значне перевищення у землі показників амонію, нітратів, фосфору та інших небезпечних речовин.

Хто понесе покарання

Судова інженерно-екологічна експертиза підтвердила, що забруднення виникло саме через господарську діяльність підприємства та витоки з технологічного обладнання. Головній інженерці вже повідомили про підозру за статтею про забруднення земель шкідливими речовинами, що створило небезпеку для довкілля. Наразі триває досудове розслідування. Його проводять слідчі Чугуївського районного управління поліції.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 16 травня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу Shahed. Один із ворожих дронів влучив у Холодногірському районі Харкова. Також окупанти завдали двох ударів по Основ'янському району міста. Внаслідок обстрілу постраждала жінка — попередньо, у неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство, багатоповерховий будинок, магазин, зупинку громадського транспорту, вихід із метро, електромережі та об’єкти залізниці.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин
Лілія Швець
