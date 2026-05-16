На підприємстві Харківщини стався витік небезпечних речовин

Слідчі біля резервуару з хімікатами. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області правоохоронці розслідують забруднення земель через витік небезпечних речовин на одному з підприємств у Чугуївському районі. Підозру у справі отримала головна інженерка підприємства.

Витік хімікатів на підприємстві

За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом хімічної продукції, мийних засобів, органічних речовин, олії та жирів, тривалий час працювало з порушенням природоохоронного законодавства.

Слідчі встановили, що головна інженерка відповідала за екологічну безпеку виробництва, контроль за відходами та дотримання екологічних норм. Однак, за версією слідства, вона не забезпечила належний контроль за технологічним обладнанням та виробничими процесами.

У результаті на території підприємства стався витік забруднювальних речовин, які потрапили у ґрунт. Під час експертизи фахівці виявили значне перевищення у землі показників амонію, нітратів, фосфору та інших небезпечних речовин.

Хто понесе покарання

Судова інженерно-екологічна експертиза підтвердила, що забруднення виникло саме через господарську діяльність підприємства та витоки з технологічного обладнання. Головній інженерці вже повідомили про підозру за статтею про забруднення земель шкідливими речовинами, що створило небезпеку для довкілля. Наразі триває досудове розслідування. Його проводять слідчі Чугуївського районного управління поліції.

