Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области определили условия запуска отопления. Единой даты для всех населенных пунктов нет: решение будет зависеть от температуры воздуха. При этом уже известно, какие учреждения должны получить тепло в первую очередь. Начало сезона будет определяться на местах.

Соответствующее распоряжение 29 октября подписал глава областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Новини.LIVE.

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Когда включат отопление

Отопительный сезон 2026–2027 годов в Харьковской области официально разрешили начать. Однако это не означает, что батареи во всех домах станут теплыми одновременно. Согласно распоряжению Олега Синегубова, отопление рекомендуется включать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трёх суток подряд составит +8 °C или ниже.

При этом конкретной даты начала отопительного сезона для всей области нет. Когда именно подавать тепло, будут решать местные администрации и органы самоуправления. Они должны учитывать погодные условия в своих общинах.

Кто получит тепло первым

В распоряжении также определены учреждения, которые должны подключить к отоплению в первую очередь. Речь идет прежде всего о больницах, учреждениях социальной защиты, где постоянно находятся люди, а также учебных заведениях, работающих в очном или смешанном формате.

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"В первую очередь начать отопительный период 2026/27 года в учреждениях здравоохранения, учреждениях системы социальной защиты населения с постоянным пребыванием людей и учебных заведениях, в которых образовательный процесс проводится в очной (дневной) форме, в том числе с применением смешанного обучения", — говорится в распоряжении.

Таким образом, в разных населенных пунктах Харьковской области отопление могут включить в разные дни. Точное время начала подачи тепла будет зависеть от решений местных властей.

Тариф на отопление

Отметим, что теплоснабжение для домов с приборами учета в Харькове стоит 1539,50 грн за гигакалорию. Для потребителей, в домах которых нет домового счетчика тепла, базовый расчет производится исходя из площади и составляет 39,38 грн за квадратный метр.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьковская область ежедневно подвергается российским ударам, из-за чего регион уже фактически живет в условиях, которые обычно ассоциируются с зимним периодом. Российские войска атакуют гражданскую и энергетическую инфраструктуру, дома, есть раненые. В то же время украинские военные удерживают линию фронта и не дают врагу продвинуться вглубь области.

Также Новини.LIVE сообщали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан в преддверии холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.