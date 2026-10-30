Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Старт отопительного сезона на Харьковщине: сроки подачи тепла

Старт отопительного сезона на Харьковщине: сроки подачи тепла

Ua ru
30 октября 2026 16:57
Отопительный сезон в Харьковской области: стало ясно, насколько тепло будет Новини.LIVE
Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области определили условия запуска отопления. Единой даты для всех населенных пунктов нет: решение будет зависеть от температуры воздуха. При этом уже известно, какие учреждения должны получить тепло в первую очередь. Начало сезона будет определяться на местах.

Соответствующее распоряжение 29 октября подписал глава областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Когда включат отопление

Отопительный сезон 2026–2027 годов в Харьковской области официально разрешили начать. Однако это не означает, что батареи во всех домах станут теплыми одновременно. Согласно распоряжению Олега Синегубова, отопление рекомендуется включать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трёх суток подряд составит +8 °C или ниже.

При этом конкретной даты начала отопительного сезона для всей области нет. Когда именно подавать тепло, будут решать местные администрации и органы самоуправления. Они должны учитывать погодные условия в своих общинах.

Кто получит тепло первым

В распоряжении также определены учреждения, которые должны подключить к отоплению в первую очередь. Речь идет прежде всего о больницах, учреждениях социальной защиты, где постоянно находятся люди, а также учебных заведениях, работающих в очном или смешанном формате.

Читайте также:

"В первую очередь начать отопительный период 2026/27 года в учреждениях здравоохранения, учреждениях системы социальной защиты населения с постоянным пребыванием людей и учебных заведениях, в которых образовательный процесс проводится в очной (дневной) форме, в том числе с применением смешанного обучения", — говорится в распоряжении.

Таким образом, в разных населенных пунктах Харьковской области отопление могут включить в разные дни. Точное время начала подачи тепла будет зависеть от решений местных властей.

Тариф на отопление

Отметим, что теплоснабжение для домов с приборами учета в Харькове стоит 1539,50 грн за гигакалорию. Для потребителей, в домах которых нет домового счетчика тепла, базовый расчет производится исходя из площади и составляет 39,38 грн за квадратный метр.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьковская область ежедневно подвергается российским ударам, из-за чего регион уже фактически живет в условиях, которые обычно ассоциируются с зимним периодом. Российские войска атакуют гражданскую и энергетическую инфраструктуру, дома, есть раненые. В то же время украинские военные удерживают линию фронта и не дают врагу продвинуться вглубь области.

Также Новини.LIVE сообщали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан в преддверии холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.

отопительный сезон Харьковская область теплоснабжение Новости Харькова отопление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации