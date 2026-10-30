Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині визначили умови запуску опалення. Єдиної дати для всіх громад немає: рішення залежатиме від температури повітря. Водночас уже відомо, які заклади мають отримати тепло першими. Початок сезону визначатимуть на місцях.

Відповідне розпорядження 29 жовтня підписав начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Коли ввімкнуть опалення

Опалювальний сезон 2026–2027 років на Харківщині офіційно дозволили розпочати. Однак це не означає, що батареї в усіх будинках стануть теплими одночасно. Згідно з розпорядженням Олега Синєгубова, опалення рекомендують запускати, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8 °C або нижче.

При цьому конкретної дати початку опалювального сезону для всієї області немає. Коли саме подавати тепло, вирішуватимуть місцеві адміністрації та органи самоврядування. Вони мають враховувати погодні умови у своїх громадах.

Хто отримає тепло першим

У розпорядженні також визначили заклади, які мають підключити до опалення першочергово. Йдеться насамперед про лікарні, установи соціального захисту, де постійно перебувають люди, а також навчальні заклади, які працюють очно або у змішаному форматі.

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"Першочергово розпочати опалювальний період 2026/27 року у закладах охорони здоров’я, установах/закладах системи соціального захисту населення з постійним перебуванням осіб та закладах освіти, в яких освітній процес проводиться в очній (денній) формі, у тому числі із застосуванням змішаного навчання", — йдеться в розпорядженні.

Таким чином, у різних населених пунктах Харківщини опалення можуть увімкнути в різні дні. Точний час початку подачі тепла залежатиме від рішень місцевої влади.

Тариф на опалення

Зазначимо, теплопостачання для будинків із приладами обліку у Харкові коштує 1539,50 грн за гігакалорію. Для споживачів, у будинках яких немає будинкового лічильника тепла, базовий розрахунок нараховується за площу та становить 39,38 грн за квадратний метр.

Як повідомляли Новини.LIVE, харківщина щодня перебуває під російськими ударами, через що регіон уже фактично живе в умовах, які зазвичай пов’язують із зимовим періодом. Російські війська атакують цивільну та енергетичну інфраструктуру, будинки, є поранені. Водночас українські військові утримують лінію фронту та не дають ворогу просунутися вглиб області.

Також Новини.LIVE писали, що міська влада перерозподіляє працівників між комунальними підприємствами, щоб забезпечити роботу тих, хто готує Харків до опалювального сезону. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію з аварійними бригадами, настрої містян напередодні холодів і плани поширити досвід міського ситуаційного центру на інші громади.