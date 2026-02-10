Украине нужны гарантии на века, а не на следующие несколько лет — Терехов

Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Украине нужны долгосрочные гарантии безопасности минимум на сто лет, а не временные договоренности на несколько лет. Они не дадут необходимой защиты.

Об этом заявил городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в интервью изданию New York Post, передает Новини.LIVE.

Игорь Терехов заявил, что Украине нужны гарантии безопасности минимум на 100 лет

По его словам, стремление к миру разделяют все украинцы, однако без реальных и длительных гарантий безопасности его невозможно сохранить. Терехов подчеркнул, что речь не должна идти об ограниченных временных рамках, в частности до 2027 года или на несколько лет позже.

"Гарантии безопасности нужны не на 2027 год или на 2 года после него, а по крайней мере на века. Реальные гарантии безопасности приносят дивиденды мира", — сказал Терехов и похвалил действия президентов Трампа и Зеленского, направленные на прекращение войны.

Отдельно глава Ассоциации прифронтовых городов и громад поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины. Он рассказал, что за четыре года полномасштабной войны жители Харькова научились жить в условиях постоянной опасности и обстрелов. Он назвал Харьков крепостью и отметил, что город стал своеобразным показателем выносливости всей Украины во время войны.

"В течение последних четырех лет мы находились под постоянным обстрелом и постоянными атаками. Харьков — это крепость, и в течение этих четырех лет войны Харьков был барометром устойчивости Украины", — сказал Игорь Терехов в интервью.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал ряд политических межанродных встреч по гарантиям безопасности.

