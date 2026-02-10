Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Нам нужны гарантии безопасности по крайней мере на 100 лет — Терехов

Нам нужны гарантии безопасности по крайней мере на 100 лет — Терехов

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 11:12
Украине нужны гарантии на века, а не на следующие несколько лет — Терехов
Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Украине нужны долгосрочные гарантии безопасности минимум на сто лет, а не временные договоренности на несколько лет. Они не дадут необходимой защиты.

Об этом заявил городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в интервью изданию New York Post, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Игорь Терехов заявил, что Украине нужны гарантии безопасности минимум на 100 лет

По его словам, стремление к миру разделяют все украинцы, однако без реальных и длительных гарантий безопасности его невозможно сохранить. Терехов подчеркнул, что речь не должна идти об ограниченных временных рамках, в частности до 2027 года или на несколько лет позже.

"Гарантии безопасности нужны не на 2027 год или на 2 года после него, а по крайней мере на века. Реальные гарантии безопасности приносят дивиденды мира", — сказал Терехов и похвалил действия президентов Трампа и Зеленского, направленные на прекращение войны.

Отдельно глава Ассоциации прифронтовых городов и громад поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины. Он рассказал, что за четыре года полномасштабной войны жители Харькова научились жить в условиях постоянной опасности и обстрелов. Он назвал Харьков крепостью и отметил, что город стал своеобразным показателем выносливости всей Украины во время войны.

"В течение последних четырех лет мы находились под постоянным обстрелом и постоянными атаками. Харьков — это крепость, и в течение этих четырех лет войны Харьков был барометром устойчивости Украины", — сказал Игорь Терехов в интервью.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал ряд политических межанродных встреч по гарантиям безопасности.

Также ранее Игорь Терехов призвал власти расширить программы для создания доступного жилья для украинцев.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине гарантии безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации