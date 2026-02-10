Україні потрібні гарантії на століття, а не на наступних кілька років — Терехов

Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Україні потрібні довгострокові гарантії безпеки щонайменше на сто років, а не тимчасові домовленості на кілька років. Вони не дадуть необхідного захисту.

Про це заявив міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов в інтерв'ю виданню New York Post, передає Новини.LIVE.

Ігор Терехов заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки мінімум на 100 років

За його словами, прагнення до миру поділяють усі українці, однак без реальних і тривалих гарантій безпеки його неможливо зберегти. Терехов наголосив, що мова не має йти про обмежені часові рамки, зокрема до 2027 року чи на кілька років потому.

"Гарантії безпеки потрібні не на 2027 рік або на 2 роки після нього, а принаймні на століття. Реальні гарантії безпеки приносять дивіденди миру", — сказав Терехов та похвалив дії президентів Трампа і Зеленського, спрямованим на припинення війни.

Окремо очільник Асоціації прифронтових міст і громад подякував Сполученим Штатам за підтримку України. Він розповів, що за чотири роки повномасштабної війни мешканці Харкова навчилися жити в умовах постійної небезпеки та обстрілів. Він назвав Харків фортецею та зазначив, що місто стало своєрідним показником витривалості всієї України під час війни.

"Протягом останніх чотирьох років ми перебували під постійним обстрілом і постійними атаками. Харків — це фортеця, і протягом цих чотирьох років війни Харків був барометром стійкості України", — сказав Ігор Терехов в інтерв'ю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував низку політичних міжанродних зустрічей щодо гарантій безпеки.

Також раніше Ігор Терехов закликав владу розширити програми для створення доступного житла для українців.