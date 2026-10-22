Частный дом после нападения. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще 11 населенных пунктов области. Под обстрелом оказались жилые дома, автомобили, магазин и электросети. В результате обстрелов погибла женщина, еще 15 человек пострадали, в том числе трое детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки, 21 октября, российские войска нанесли удары по Харькову и 11 населенным пунктам области. Повреждены жилые дома, автомобили, электросети и другие гражданские объекты. В Харькове беспилотники атаковали Основянский, Шевченковский и Слободской районы. Повреждения получили многоквартирный и частный дома, магазин, четыре автомобиля и электросети.

В Лозовском районе под ударом оказалось село Лимановка. Там повреждены четыре частных дома. В Богодуховском районе разрушениям подверглись два дома в селе Высокое, а в Золочеве пострадал автомобиль. В Изюмском районе российские атаки повредили автозаправочную станцию в Барвинковом. В самом Изюме пострадали три частных дома и автомобиль.

В Купянском районе повреждены жилые дома в Мирном и Шевченковом. В Харьковском районе зафиксированы повреждения автомобиля в Слатыном и многоквартирного дома в Лесном.

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Погибшие и пострадавшие

Наиболее тяжелые последствия обстрелов зафиксированы в селе Лимановка Лозовской общины. Там погибла 42-летняя женщина, а ранения получил 13-летний мальчик. Еще восемь человек, в том числе 10-летний мальчик, испытали острую стрессовую реакцию.

В поселке Высокий ранения получили 35-летняя женщина и пятилетняя девочка. В Дергачах пострадала 46-летняя женщина. В селе Пески-Радьковские Боровской общины ранен 47-летний мужчина, в Слатыном — 40-летний мужчина, а в Изюме — 53-летняя женщина.

Всего в результате российских обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки погиб один человек, ещё 15 пострадали. Среди пострадавших — трое детей.

Чем атаковали россияне

Российские войска продолжают применять против Харьковской области ракеты и беспилотники различных типов. За прошедшие сутки зафиксировано применение:

2 ракет;

4 беспилотника типа "Молния";

5 FPV-дронов;

120 беспилотников, тип которых устанавливается.

В частности, для нанесения ударов по Основянскому, Шевченковскому и Слободскому районам Харькова враг использовал беспилотники.

Эвакуация из Харьковской области

В Харьковской области продолжают принимать людей, выезжающих из опасных населенных пунктов. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 148 человек. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 65 805 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки по всей линии фронта произошло 187 боевых столкновений. Российские войска продолжали наступать, в частности на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили пять атак противника. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Старицы, Волчанских Хуторов и в направлении Избицкого. На Купянском направлении российские войска девять раз пытались укрепить свои позиции. Наступательные действия враг проводил в направлении Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Харьков утром 16 октября. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 18 октября, россияне атаковали дронами два автомобиля в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Под удары попали легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека получили ранения в Старом Салтове, ещё двое пострадали на дороге между Великим Бурлуком и Новой Александровкой.