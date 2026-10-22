Приватний будинок після атаки. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська протягом минулої доби атакували Харків та ще 11 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, автомобілі, магазин та електромережі. Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще 15 людей постраждали, серед них троє дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби, 21 жовтня, російські війська завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах області. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, електромережі та інші цивільні об'єкти. У Харкові безпілотники атакували Основ'янський, Шевченківський та Слобідський райони. Руйнувань зазнали багатоквартирний і приватний будинки, магазин, чотири автомобілі та електромережі.

У Лозівському районі під ударом опинилося село Лиманівка. Там пошкоджено чотири приватні будинки. У Богодухівському районі руйнувань зазнали дві оселі в селі Високе, а в Золочеві постраждав автомобіль. В Ізюмському районі російські атаки пошкодили автозаправну станцію в Барвінковому. В самому Ізюмі постраждали три приватні будинки та автомобіль.

У Куп'янському районі пошкоджено житлові будинки в Мирному та Шевченковому. У Харківському районі зафіксували пошкодження автомобіля у Слатиному та багатоквартирного будинку в Лісному.

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Загиблі та постраждалі

Найважчі наслідки обстрілів зафіксували в селі Лиманівка Лозівської громади. Там загинула 42-річна жінка, а поранення отримав 13-річний хлопчик. Ще восьмеро людей, зокрема 10-річний хлопчик, зазнали гострої реакції на стрес.

У селищі Високий поранення дістали 35-річна жінка та п’ятирічна дівчинка. У Дергачах постраждала 46-річна жінка. У селі Піски-Радьківські Борівської громади поранено 47-річного чоловіка, у Слатиному — 40-річного чоловіка, а в Ізюмі — 53-річну жінку.

Загалом унаслідок російських обстрілів Харківщини за минулу добу загинула одна людина, ще 15 постраждали. Серед постраждалих — троє дітей.

Чим атакували росіяни

Російські війська продовжують застосовувати проти Харківщини ракети та безпілотники різних типів. Протягом минулої доби зафіксовано застосування:

2 ракет;

4 безпілотників типу "Молнія";

5 FPV-дронів;

120 безпілотників, тип яких встановлюють.

Зокрема, для ударів по Основ'янському, Шевченківському та Слобідському районах Харкова ворог використовував безпілотники.

Евакуація з Харківщини

У Харківській області продовжують приймати людей, які виїжджають із небезпечних населених пунктів. За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 148 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 65 805 осіб.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 187 бойових зіткнень. Російські війська продовжували наступати, зокрема на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили п'ять атак противника. Окупанти намагалися просунутися поблизу Стариці, Вовчанських Хуторів та в напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку російські війська дев'ять разів намагалися покращити свої позиції. Наступальні дії ворог проводив у напрямку Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували Харків вранці 16 жовтня. Під ударом опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.

Також Новини.LIVE писали, що у неділю, 18 жовтня, росіяни атакували дронами два автомобілі у Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Під удари потрапили легковик і мікроавтобус. Двоє людей дістали поранення у Старому Салтові, ще двоє постраждали на дорозі між Великим Бурлуком і Новою Олександрівкою.