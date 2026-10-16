Дом после удара со стороны РФ. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Российские войска продолжают атаковать Харьковскую область, нанося удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. На этот раз под обстрелами оказались четыре населенных пункта, а наибольшие разрушения зафиксированы в Изюме. Там пострадали четыре человека, повреждены десятки домов. На фронте россияне также усилили давление на нескольких участках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Харькову

Утром россияне атаковали дроном Основянский район Харькова. В настоящее время устанавливаются все последствия попадания.

Впоследствии было зафиксировано ещё два попадания. Одно — в Шевченковском районе. Известно о как минимум трёх погибших и пяти пострадавших. Второе — в Индустриальном районе. Последствия пока уточняются.

Пострадавшие от атак

За прошедшие сутки российские войска атаковали четыре населенных пункта Харьковской области. В Изюме в результате обстрелов пострадали четыре человека. Взрывные ранения получили две женщины в возрасте 105 и 58 лет, а также 50-летний мужчина. Еще у одной местной жительницы, которой 71 год, возникла острая стрессовая реакция.

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Последствия обстрелов

Наибольшие повреждения зафиксировали в Изюме Изюмского района. Там пострадали 56 частных и четыре многоквартирных дома, автомобиль и электросети. В селе Гнилица Первая Купянского района повреждены 20 частных домов и два административных здания. В поселке Золочев Богодуховского района и селе Хотимля Чугуевского района российские удары повредили по одному частному дому.

Чем атаковали россияне

Для нанесения ударов по Харьковской области российская армия применила управляемые авиабомбы, реактивную систему залпового огня и FPV-дроны. Всего за сутки зафиксировано:

14 управляемых авиабомб (УАБ);

одну реактивную систему залпового огня (РСЗО);

два FPV-дрона.

Эвакуация из Харьковской области

Продолжается эвакуация жителей из опасных районов области. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 159 человек. С момента начала работы пункта там зарегистрировали 65 002 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 304 боевых столкновения. В Харьковской области российские войска атаковали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 22 атаки противника. Россияне пытались наступать вблизи Старицы, Избицкого и Чугуновки, а также продвинуться в сторону Бузового и Радьковки. На Купянском направлении оккупанты трижды пытались укрепить свои позиции. Штурмовые действия они проводили в направлении Новоосинового и Шийковки.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября российский ударный беспилотник поразил жилой многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате атаки в одном из подъездов разрушены этажи с седьмого по девятый. Верхняя часть здания подверглась значительным разрушениям.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 14 октября российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области. Атака началась около пяти часов утра. По предварительным данным, оккупанты применили около 11 ракет, которыми атаковали два энергетических предприятия.