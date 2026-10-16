Будинок після удару РФ. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська продовжують атакувати Харківську область, завдаючи ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Цього разу під обстрілами опинилися чотири населені пункти, а найбільше руйнувань зафіксували в Ізюмі. Там постраждали четверо людей, пошкоджено десятки будинків. На фронті росіяни також посилили тиск на кількох ділянках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Харкову

Зранку росіяни атакували дроном Основ'янський район Харкова. Наразі встановлюють всі наслідки влучання.

Згодом було зафіксовано ще два влучання. Одне у Шевченківському районі. Відомо про щонайменше трьох загиблих та п'ятьох постраждалих. Друге — в Індустріальному районі. Наслідки наразі уточнюються.

Постраждалі від атак

Протягом минулої доби російські війська атакували чотири населені пункти Харківської області. В Ізюмі внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Вибухові поранення отримали дві жінки віком 105 і 58 років, а також 50-річний чоловік. Ще в однієї місцевої жительки, якій 71 рік, виникла гостра реакція на стрес.

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Наслідки обстрілів

Найбільше пошкоджень зафіксували в Ізюмі Ізюмського району. Там постраждали 56 приватних і чотири багатоквартирні будинки, автомобіль та електромережі. У селі Гнилиця Перша Куп’янського району пошкоджено 20 приватних будинків і дві адміністративні будівлі. У селищі Золочів Богодухівського району та селі Хотімля Чугуївського району російські удари пошкодили по одному приватному будинку.

Чим атакували росіяни

Для ударів по Харківщині російська армія застосувала керовані авіабомби, реактивну систему залпового вогню та FPV-дрони. Загалом за добу зафіксували:

14 керованих авіабомб (КАБ);

одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ);

два FPV-дрони.

Евакуація з Харківщини

Триває евакуація жителів із небезпечних районів області. За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 159 людей. Від початку роботи пункту там зареєстрували 65 002 людини.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 304 бойові зіткнення. На Харківщині російські війська атакували на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Росіяни намагалися наступати поблизу Стариці, Ізбицького та Чугунівки, а також просунутися в бік Бузового й Радьківки. На Куп’янському напрямку окупанти тричі намагалися покращити свої позиції. Штурмові дії вони проводили в напрямку Новоосинового та Шийківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня, російський ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Унаслідок атаки в одному з під’їздів зруйновані поверхи із сьомого по дев’ятий. Верхня частина будинку зазнала значних руйнувань.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харківщині. Атака почалася близько п'ятої години ранку. За попередніми даними, окупанти застосували близько 11 ракет, якими атакували два енергетичні підприємства.