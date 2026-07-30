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Главная Харьков Удары по трассе Харьков — Полтава: СБУ задержала агента РФ

Удары по трассе Харьков — Полтава: СБУ задержала агента РФ

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 14:03
СБУ разоблачила агента ФСБ, который шпионил в Харьковской области
Горящая АЗС. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харьковской области задержали мужчину, подозреваемого в работе на российскую ФСБ. Он собирал информацию о военных объектах и последствиях российских атак в Харьковской области. Для этого агент ездил на рейсовых автобусах и передавал координаты через интернет. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Подробности дела

По информации СБУ, задержанный работал в известной торговой сети в Полтаве. Следствие установило, что российская спецслужба завербовала его после того, как он искал быстрый заработок в Telegram-каналах. По заданию куратора мужчина в свободное от работы время садился на рейсовый автобус и отправлялся в Харьковскую область. Во время поездок он наблюдал за маршрутами движения Сил обороны, местами их базирования, а также фиксировал последствия российских ударов вдоль трассы Полтава — Харьков.

Все собранные данные он фотографировал на телефон, после чего отмечал координаты на Google Maps и отправлял представителю ФСБ. Чтобы скрыть свою деятельность, после каждого сеанса связи мужчина удалял переписку. Российские военные планировали использовать полученную информацию для подготовки новых ракетных и авиационных ударов по Харьковской области.

Задержание и обыски

Однако контрразведка СБУ своевременно раскрыла схему, обеспечила безопасность военных объектов и задержала подозреваемого по месту его проживания в Полтаве. Во время обыска правоохранители изъяли смартфон и компьютерную технику, на которых, по данным следствия, хранились доказательства сотрудничества с российской спецслужбой.

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Что грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подобные дела

Подобные случаи СБУ раскрывает не впервые. Ранее в Харьковской области задержали жителя Чугуевского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. По данным следствия, он выявлял места дислокации Сил обороны, передавал их координаты российским спецслужбам и устанавливал замаскированные видеокамеры вблизи вероятных позиций украинских военных. С помощью этих устройств оккупанты планировали в режиме реального времени следить за передвижениями защитников и корректировать ракетные, авиационные и дронные удары. Подозреваемого задержали во время подготовки к новому сбору разведывательной информации. Ему также инкриминируют государственную измену, а суд поместил его под стражу.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в суд передали дело 17-летнего юноши, которого подозревают в поджогах военного автомобиля и локомотива. По данным следствия, он действовал по указаниям через Telegram и выполнял задания под контролем так называемого куратора.

Харьков госизмена задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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