Спалив автівку ЗСУ і локомотив: у Харкові судитимуть юнака

Юнак у залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові до суду передали справу 17-річного хлопця, якого підозрюють у підпалах військового автомобіля та локомотива. За даними слідства, він діяв за вказівками через Telegram і виконував завдання під контролем так званого куратора.

Знищений вогнем локомотив. Фото: Харківська обласна прокуратура

Хлопець підпалив авто та локомотив у Харкові

Слідчі встановили, що спочатку підліток займався пошуком потенційних цілей. Він фотографував транспорт, який міг належати військовим, і надсилав знімки для погодження.

Після цього хлопець обрав військовий позашляховик однієї з частин. Він підготував запальну суміш і підпалив авто у дворі житлового будинку. Під час цього перебував на відеозв’язку з куратором і фіксував усе на відео.

Згодом він здійснив ще один підпал. На території залізничного депо "Основа" юнак облив локомотив горючою рідиною і підпалив його. За попередніми даними, збитки перевищили 1,3 мільйона гривень.

Наслідки підпалу локомотива. Фото: Харківська обласна прокуратура

Яке покарання за підпали

Обвинувальний акт щодо підлітка вже направили до суду. Йому інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил, диверсію та умисне пошкодження майна. Наразі обвинувачений перебуває під вартою, проте вина підозрюваного має бути ще доведена в суді. Правоохоронці встановлюють особу людини, яка координувала його дії.

У прокуратурі наголошують, що російські спецслужби активно вербують підлітків через інтернет, пропонуючи "легкі гроші". Батьків закликають звертати увагу на онлайн-активність дітей.

