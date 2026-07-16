Наступает жара: прогноз погоды на Харьковщине на 17 июля

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В конце рабочей недели в Харьковской области будет стоять сухая и умеренно тёплая погода. Синоптики прогнозируют солнечные дни без значительных осадков, а уже с воскресенья в регион начнёт возвращаться настоящая летняя жара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 17 июля

В пятницу, 17 июля, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков, а ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с (согласно прогнозу, 7–12 м/с).

По области: ночью без значительных осадков, температура воздуха составит +12…+17°. Днем также будет сухо, а столбики термометров поднимутся до комфортных +21…+26°.

В Харькове: ночная температура будет держаться в пределах +14…+16° без осадков. Днем ожидается сухая и приятная погода с температурой воздуха +23…+25°.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области 17 июля останется неоднородной. По данным синоптиков, высокий (четвертый) класс угрозы прогнозируется для Золочева и Лозовой, где жителям следует быть особенно осторожными с огнем. В то же время в большинстве населенных пунктов региона, в частности в Харькове, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Великом Бурлуке и Изюме, ожидается средний уровень опасности. Наименее угрожающей ситуация будет в Берестине — там зафиксирован низкий класс пожарной опасности.

Прогноз на 18–21 июля

В выходные и в начале следующей недели лето начнёт постепенно проявлять свой жаркий характер:

18 июля: в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°, а днем прогреется до +21…+26°.

19 июля: ожидается сухая и солнечная погода. Ветер сменится на юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +11…+16°, а днем столбики термометров стремительно пойдут вверх — до +25…+30°.

20 июля: сохранится жаркая погода без значительных осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночная температура повысится до +13…+18°, а днем воздух разогреется до летних +27…+32°.

21 июля: во вторник погода несколько изменится. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20°, а днем ожидается жара в пределах +26…+31°.

Как сообщали Новини.LIVE, на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться еще два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.