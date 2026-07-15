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Головна Харків Спека повертається: прогноз погоди на Харківщині на 16 липня

Спека повертається: прогноз погоди на Харківщині на 16 липня

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 18:07
Погода на Харківщині 16 липня: літнє потепління без опадів
Дівчина на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Дощовий та прохолодний період у Харківській області добігає кінця. Синоптики прогнозують припинення опадів і поступове потепління, яке розпочнеться вже з середини тижня, відкриваючи дорогу справжній літній спеці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 16 липня

У четвер на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с. 

  • По області: без істотних опадів. Температура повітря становитиме вночі +14…+19 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 °С.
  • У Харкові: у місті також очікується суха погода без істотних опадів. Нічна температура триматиметься в межах +16…+18 °С, а вдень повітря прогріється до комфортних +26…+28 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Зі стабілізацією погоди ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 16 липня рівень загрози в більшості районів є помірним. Середній (третій) клас пожежної небезпеки діятиме у Золочеві, Слобожанському та Лозовій. Низький рівень загрози прогнозують для Харкова, Богодухова, Коломака, Великого Бурлука, Ізюма та Берестина. Попри відсутність сильної спеки в цей день, рятувальники просять жителів залишатися обачними під час відпочинку на природі.

Прогноз на 17–20 липня

Найближчими днями в регіоні пануватиме суха погода, а температура повітря стрімко зростатиме: 

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  • 17 липня: Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, а вдень очікується +22…+27 °С.
  • 18 липня: У регіоні утриматься малохмарна погода без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Нічна температура знизиться до +11…+16 °С, проте вдень повітря прогріється до приємних +23…+28 °С. 
  • 19 липня: Передбачається сонячна та суха погода. Вітер зміниться на слабкий, змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +12…+17 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть літні +25…+30 °С.
  • 20 липня: Понеділок принесе суху погоду з мінливою хмарністю. Вітер змінить напрямок на південний, 5–10 м/с. Вночі очікується +13…+18 °С, а вдень температура злетить до спекотних +27…+32 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

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Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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