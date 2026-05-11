Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Наступление на Харьковщине: Купянск под контролем Украины

Наступление на Харьковщине: Купянск под контролем Украины

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 11:33
Наступление на Харьковщине: Купянск под контролем Украины
Стела на въезде в Купянск. Фото иллюстративное: Украинская правда

Российские войска не смогли закрепиться в Купянске, несмотря на попытки зайти в город через Голубовку. Украинские военные сообщают, что полного контроля противник там не имеет. Информацию о якобы "зачистке" Купянска распространяют российские источники, но ее не подтверждают. Ситуация в городе остается напряженной, однако контролируемой.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Ситуация в Купянске

По словам Виктора Трегубова, российские войска пытались заходить в Купянск, но закрепиться там им не удалось. Ситуация в городе, по его оценке, остается контролируемой украинскими силами. В то же время отдельные вражеские группы, которые находились в населенном пункте, понесли потери и не смогли расширить свое присутствие. Украинские военные подчеркивают, что преждевременные заявления о "полном контроле" со стороны РФ не соответствуют реальности.

"Так, по состоянию на сейчас российские войска, несмотря на то, что они активно пытались заходить через Голубовку, так и не смогли восстановить эффективное присутствие в городе Купянск", — отметил Трегубов.

Угрозы направления

В то же время военные предупреждают, что ситуация на направлении остается напряженной. Наибольший риск фиксируется с востока и севера от города. Особое внимание ВСУ обращают на участок у реки Оскол, где продолжается активность противника. Именно там, по словам спикера, сохраняется потенциальная угроза для украинского плацдарма.

Читайте также:

"Хотя сохраняется определенная угроза и с севера, и, что более актуально в контексте Купянска — с востока", — добавил он.

Обстрелы Харьковщины

Войска РФ продолжили атаки на Харьковскую область, в результате чего есть пострадавшие среди гражданских. По данным следствия, 10 мая около 17:50 FPV-дрон попал в село Хатнее Купянского района. Ранения получила 53-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу. В тот же день около 14:20 подобная атака произошла в поселке Слатино Харьковского района — повреждены авто и здание аптеки, 74-летний мужчина получил травмы. Также в Ковшаровке в результате удара дрона ранен 67-летний местный житель.

Кроме того, в течение суток под обстрелами находился поселок Золочев Богодуховского района. Российские войска применяли FPV-дроны и БПЛА типа "Молния", в результате чего повреждены магазины, жилой дом, торговые павильоны и автомобили. Пострадала 28-летняя женщина. По всем фактам начато расследование как военных преступлений.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером в субботу, 9 мая, российский дрон попал в девятиэтажный дом в Индустриальном районе Харькова. Пострадали три человека. В частности, получил острую реакцию на стресс восьмилетний мальчик.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на заявления РФ о так называемом "перемирии", 8 мая Харьковщина снова оказалась под ударами дронов. Российские войска атаковали несколько общин области FPV-дронами и ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали люди, повреждены здания сельхозпредприятий и хозяйственные постройки.

Харьковская область Купянск наступление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации