Наступление на Харьковщине: Купянск под контролем Украины

Стела на въезде в Купянск. Фото иллюстративное: Украинская правда

Российские войска не смогли закрепиться в Купянске, несмотря на попытки зайти в город через Голубовку. Украинские военные сообщают, что полного контроля противник там не имеет. Информацию о якобы "зачистке" Купянска распространяют российские источники, но ее не подтверждают. Ситуация в городе остается напряженной, однако контролируемой.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Ситуация в Купянске

По словам Виктора Трегубова, российские войска пытались заходить в Купянск, но закрепиться там им не удалось. Ситуация в городе, по его оценке, остается контролируемой украинскими силами. В то же время отдельные вражеские группы, которые находились в населенном пункте, понесли потери и не смогли расширить свое присутствие. Украинские военные подчеркивают, что преждевременные заявления о "полном контроле" со стороны РФ не соответствуют реальности.

"Так, по состоянию на сейчас российские войска, несмотря на то, что они активно пытались заходить через Голубовку, так и не смогли восстановить эффективное присутствие в городе Купянск", — отметил Трегубов.

Угрозы направления

В то же время военные предупреждают, что ситуация на направлении остается напряженной. Наибольший риск фиксируется с востока и севера от города. Особое внимание ВСУ обращают на участок у реки Оскол, где продолжается активность противника. Именно там, по словам спикера, сохраняется потенциальная угроза для украинского плацдарма.

"Хотя сохраняется определенная угроза и с севера, и, что более актуально в контексте Купянска — с востока", — добавил он.

Обстрелы Харьковщины

Войска РФ продолжили атаки на Харьковскую область, в результате чего есть пострадавшие среди гражданских. По данным следствия, 10 мая около 17:50 FPV-дрон попал в село Хатнее Купянского района. Ранения получила 53-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу. В тот же день около 14:20 подобная атака произошла в поселке Слатино Харьковского района — повреждены авто и здание аптеки, 74-летний мужчина получил травмы. Также в Ковшаровке в результате удара дрона ранен 67-летний местный житель.

Кроме того, в течение суток под обстрелами находился поселок Золочев Богодуховского района. Российские войска применяли FPV-дроны и БПЛА типа "Молния", в результате чего повреждены магазины, жилой дом, торговые павильоны и автомобили. Пострадала 28-летняя женщина. По всем фактам начато расследование как военных преступлений.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером в субботу, 9 мая, российский дрон попал в девятиэтажный дом в Индустриальном районе Харькова. Пострадали три человека. В частности, получил острую реакцию на стресс восьмилетний мальчик.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на заявления РФ о так называемом "перемирии", 8 мая Харьковщина снова оказалась под ударами дронов. Российские войска атаковали несколько общин области FPV-дронами и ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали люди, повреждены здания сельхозпредприятий и хозяйственные постройки.