Наступ на Харківщині: Куп’янськ під контролем України

Російські війська не змогли закріпитися в Куп’янську, попри спроби зайти в місто через Голубівку. Українські військові повідомляють, що повного контролю противник там не має. Інформацію про нібито "зачистку" Куп’янська поширюють російські джерела, але її не підтверджують. Ситуація в місті залишається напруженою, однак контрольованою.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Ситуація в Куп’янську

За словами Віктора Трегубова, російські війська намагалися заходити в Куп’янськ, але закріпитися там їм не вдалося. Ситуація в місті, за його оцінкою, залишається контрольованою українськими силами. Водночас окремі ворожі групи, які перебували в населеному пункті, зазнали втрат і не змогли розширити свою присутність. Українські військові підкреслюють, що передчасні заяви про "повний контроль" з боку РФ не відповідають реальності.

"Так, станом на зараз російські війська, незважаючи на те, що вони активно намагалися заходити через Голубівку, так і не змогли поновити ефективну присутність в місті Куп’янськ", — зазначив Трегубов.

Загрози напрямку

Водночас військові попереджають, що ситуація на напрямку залишається напруженою. Найбільший ризик фіксується зі сходу та півночі від міста. Окрему увагу ЗСУ звертають на ділянку біля річки Оскіл, де триває активність противника. Саме там, за словами речника, зберігається потенційна загроза для українського плацдарму.

"Хоча зберігається певна загроза і з півночі, і, що більш актуальне в контексті Куп’янська — зі сходу", — додав він.

Обстріли Харківщини

Війська РФ продовжили атаки на Харківську область, унаслідок чого є постраждалі серед цивільних. За даними слідства, 10 травня близько 17:50 FPV-дрон влучив у село Хатнє Куп’янського району. Поранення отримала 53-річна жінка, її госпіталізували до лікарні. Того ж дня близько 14:20 подібна атака сталася в селищі Слатине Харківського району — пошкоджено авто та будівлю аптеки, 74-річний чоловік зазнав травм. Також у Ківшарівці внаслідок удару дрона поранено 67-річного місцевого жителя.

Крім того, протягом доби під обстрілами перебувало селище Золочів Богодухівського району. Російські війська застосовували FPV-дрони та БпЛА типу "Молнія", унаслідок чого пошкоджено магазини, житловий будинок, торговельні павільйони та автомобілі. Постраждала 28-річна жінка. За всіма фактами розпочато розслідування як воєнних злочинів.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері в суботу, 9 травня, російський дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова. Постраждали троє людей. Зокрема, зазнав гострої реакції на стрес восьмирічний хлопчик.

Також Новини.LIVE писали, що попри заяви РФ про так зване "перемир’я", 8 травня Харківщина знову опинилася під ударами дронів. Російські війська атакували кілька громад області FPV-дронами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали люди, пошкоджені будівлі сільгосппідприємств та господарські споруди.