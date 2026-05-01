Наступление на Харьковщине: россияне снова давят на Волчанск

Военные на фронте. Иллюстративное фото: 23 отдельная механизированная бригада

На Харьковщине продолжаются активные бои. За сутки российские войска совершили 12 попыток наступления. Больше всего атак зафиксировали в районе Волчанска. Силы обороны сдерживают штурмы на нескольких направлениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб.

Бои на Харьковщине

Российская армия не прекращает попыток прорвать оборону на Харьковщине. В течение последних суток оккупанты 12 раз атаковали украинские позиции. Основное давление сосредоточили сразу на нескольких участках фронта.

Украинские военные продолжают сдерживать натиск и не дают врагу достичь успеха. Бои продолжаются.

Южно-Слобожанское направление

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали семь штурмов. Бои шли вблизи населенных пунктов Лиман, Старица, Волчанск и Охримовка. Именно район Волчанска остается одной из самых горячих точек, где враг пытается продвинуться вперед.

Купянское направление

Также напряженной остается ситуация на Купянском направлении. Там российские войска пять раз атаковали позиции украинских защитников в сторону Куриловки, Кондрашовки и Новоплатоновки.

Обострение ситуации

Отметим, бои на Харьковщине снова обострились, особенно в районе Купянска. Российские войска активизировались к северу от города и смогли частично продвинуться, в частности вблизи Голубовки. Основное давление враг сосредотачивает на самом Купянске и правом берегу реки Оскол, пытаясь закрепиться ближе к городу и использует инфраструктурные объекты для скрытого продвижения.

Сложной остается и ситуация на восточном берегу Оскола, где украинские военные удерживают плацдарм. Российские силы постоянно атакуют сразу с нескольких направлений, в частности в сторону Купянска-Узлового. Несмотря на усиленное давление, Силы обороны продолжают сдерживать наступление и контролируют ситуацию на этом участке фронта.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 30 апреля российские войска атаковали Харьковскую область беспилотниками и авиабомбами. Под ударом оказались несколько населенных пунктов. Пострадала женщина.

Также Новини.LIVE писали, что российская армия продолжает ежедневный террор Харьковщины, обстреливая гражданское население. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались город Харьков и еще 19 населенных пунктов области. В результате серии атак есть семеро раненых и значительные разрушения.