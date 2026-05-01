Наступление на Харьковщине: россияне снова давят на Волчанск
На Харьковщине продолжаются активные бои. За сутки российские войска совершили 12 попыток наступления. Больше всего атак зафиксировали в районе Волчанска. Силы обороны сдерживают штурмы на нескольких направлениях.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб.
Бои на Харьковщине
Российская армия не прекращает попыток прорвать оборону на Харьковщине. Основное давление сосредоточили сразу на нескольких участках фронта.
Украинские военные продолжают сдерживать натиск и не дают врагу достичь успеха. Бои продолжаются.
Южно-Слобожанское направление
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали семь штурмов. Бои шли вблизи населенных пунктов Лиман, Старица, Волчанск и Охримовка. Именно район Волчанска остается одной из самых горячих точек, где враг пытается продвинуться вперед.
Купянское направление
Также напряженной остается ситуация на Купянском направлении. Там российские войска пять раз атаковали позиции украинских защитников в сторону Куриловки, Кондрашовки и Новоплатоновки.
Обострение ситуации
Отметим, бои на Харьковщине снова обострились, особенно в районе Купянска. Российские войска активизировались к северу от города и смогли частично продвинуться, в частности вблизи Голубовки. Основное давление враг сосредотачивает на самом Купянске и правом берегу реки Оскол, пытаясь закрепиться ближе к городу и использует инфраструктурные объекты для скрытого продвижения.
Сложной остается и ситуация на восточном берегу Оскола, где украинские военные удерживают плацдарм. Российские силы постоянно атакуют сразу с нескольких направлений, в частности в сторону Купянска-Узлового. Несмотря на усиленное давление, Силы обороны продолжают сдерживать наступление и контролируют ситуацию на этом участке фронта.
