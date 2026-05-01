Наступ на Харківщині: росіяни знову тиснуть на Вовчанськ

Військові на фронті.

На Харківщині тривають активні бої. За добу російські війська здійснили 12 спроб наступу. Найбільше атак зафіксували в районі Вовчанська. Сили оборони стримують штурми на кількох напрямках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб.

Бої на Харківщині

Російська армія не припиняє спроб прорвати оборону на Харківщині. Протягом останньої доби окупанти 12 разів атакували українські позиції. Основний тиск зосередили одразу на кількох ділянках фронту.

Українські військові продовжують стримувати натиск і не дають ворогу досягти успіху. Бої тривають.

Південно-Слобожанський напрямок

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували сім штурмів. Бої точилися поблизу населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка. Саме район Вовчанська залишається однією з найгарячіших точок, де ворог намагається просунутися вперед.

Куп'янський напрямок

Також напруженою залишається ситуація на Куп’янському напрямку. Там російські війська п’ять разів атакували позиції українських захисників у бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки.

Загострення ситуації

Зазначимо, бої на Харківщині знову загострилися, особливо в районі Куп’янська. Російські війська активізувалися на північ від міста й змогли частково просунутися, зокрема поблизу Голубівки. Основний тиск ворог зосереджує на самому Куп’янську та правому березі річки Оскіл, намагаючись закріпитися ближче до міста і використовує інфраструктурні об’єкти для прихованого просування.

Складною залишається і ситуація на східному березі Осколу, де українські військові утримують плацдарм. Російські сили постійно атакують одразу з кількох напрямків, зокрема у бік Куп’янська-Вузлового. Попри посилений тиск, Сили оборони продовжують стримувати наступ і контролюють ситуацію на цій ділянці фронту.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 30 квітня російські війська атакували Харківську область безпілотниками та авіабомбами. Під ударом опинилися кілька населених пунктів. Постраждала жінка.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія продовжує щоденний терор Харківщини, обстрілюючи цивільне населення. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися місто Харків та ще 19 населених пунктів області. Внаслідок серії атак є семеро поранених та значні руйнування.