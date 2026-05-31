Наступление на Харьковскую область: Россия изменила тактику штурмов

Военный на фронте. Фото иллюстративное: Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ

Российские войска продолжают атаки на Волчанском направлении, но теперь все чаще используют малые штурмовые группы. После неудачных масштабных наступлений оккупанты изменили подход и пытаются выявлять украинские позиции другими способами.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко, передает Новини.LIVE.

Штурмы малыми группами

На Волчанском направлении российские войска после неудачных масштабных штурмов в начале года продолжают атаковать небольшими группами по два-три человека. Такие подразделения пытаются закрепиться на определенных позициях и ждать подхода других сил. Как пояснил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко, российское командование часто отправляет в такие атаки военных, которых не считает ценными для дальнейшей службы.

"Первая категория — это мясо. Это плохо обученные люди, часто в плохом состоянии здоровья или после ранений. Их бросают на штурмы, чтобы они закрепились на определенных точках и ждали подхода других сил", — рассказал Даниленко.

Охота на позиции ВСУ

По словам военного, одна из главных целей таких групп — не только продвижение вперед, но и выявление украинской обороны. Когда штурмовики попадают под огонь, российская сторона фиксирует работу украинской артиллерии и беспилотников. Даниленко отметил, что таким образом оккупанты пытаются определить расположение украинских позиций для дальнейших ударов.

"Когда они начинают движение, начинают работать наши беспилотники и артиллерия. Враг это отслеживает и таким образом обнаруживает наши позиции. Это своеобразная ловля на живца", — пояснил он.

В то же время за такими группами нередко движутся более подготовленные военные. По словам представителя бригады "Гарт", эти бойцы имеют лучшую подготовку и также представляют серьезную угрозу для украинских защитников.

Как сообщали Новини.LIVE, оккупационные войска продолжают попытки продвигаться на нескольких участках фронта, однако их усилия не приносят желаемого результата. Коэффициент эффективности вражеских штурмов на Харьковщине стремительно падает, поскольку достижения на одних направлениях полностью нивелируются отступлением на других. Это весеннее наступление может завершиться для Кремля серьезными территориальными потерями.

Также Новини.LIVE писали, что на Харьковщине снова обострилась ситуация возле Купянска. Российские войска активизировались к северу от города и смогли частично продвинуться. В то же время украинские военные держат оборону и сдерживают атаки.