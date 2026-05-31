Наступ на Харківщину: Росія змінила тактику штурмів

Російські війська продовжують атаки на Вовчанському напрямку, але тепер дедалі частіше використовують малі штурмові групи. Після невдалих масштабних наступів окупанти змінили підхід і намагаються виявляти українські позиції іншими способами.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко, передає Новини.LIVE.

Штурми малими групами

На Вовчанському напрямку російські війська після невдалих масштабних штурмів на початку року продовжують атакувати невеликими групами по дві-три особи. Такі підрозділи намагаються закріпитися на визначених позиціях і чекати на підхід інших сил. Як пояснив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко, російське командування часто відправляє в такі атаки військових, яких не вважає цінними для подальшої служби.

"Перша категорія — це м'ясо. Це погано навчені люди, часто в поганому стані здоров'я або після поранень. Їх кидають на штурми, щоб вони закріпилися на визначених точках і чекали на підхід інших сил", — розповів Даниленко.

Полювання на позиції ЗСУ

За словами військового, одна з головних цілей таких груп — не лише просування вперед, а й виявлення української оборони. Коли штурмовики потрапляють під вогонь, російська сторона фіксує роботу української артилерії та безпілотників. Даниленко зазначив, що таким чином окупанти намагаються визначити розташування українських позицій для подальших ударів.

"Коли вони починають рух, починають працювати наші безпілотники та артилерія. Ворог це відстежує і таким чином виявляє наші позиції. Це своєрідна ловля на живця", — пояснив він.

Водночас за такими групами нерідко рухаються більш підготовлені військові. За словами представника бригади "Гарт", ці бійці мають кращу підготовку і також становлять серйозну загрозу для українських захисників.

Як повідомляли Новини.LIVE, окупаційні війська продовжують спроби просуватися на кількох ділянках фронту, однак їхні зусилля не приносять бажаного результату. Коефіцієнт ефективності ворожих штурмів на Харківщині стрімко падає, оскільки здобутки на одних напрямках повністю нівелюються відступом на інших. Цей весняний наступ може завершитися для Кремля серйозними територіальними втратами.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині знову загострилась ситуація біля Куп’янська. Російські війська активізувалися на північ від міста та змогли частково просунутися. Водночас українські військові тримають оборону і стримують атаки.