"Даже небо теперь по-другому выглядит": как живет Балаклея через год после деоккупации

Дорожный указатель с надписью "Балаклія" на фоне разрушенных домов в Балаклее (Харьковская обл.). Фото: Ковальчук Виктор / УНИАН

Харьковская наступательная операция осени 2022 — одна из самых ярких страниц в истории российско-украинской войны. Тогда благодаря военной смекалке удалось за несколько дней освободить почти всю Харьковскую область. Первым большим городом, вернувшимся под украинское знамя, была Балаклея. Через год после деоккупации город ожил: многие жители вернулись в свои дома, открылись магазины, коммунальщики отремонтировали все коммуникации. Сегодня жители торжественно не празднуют годовщину освобождения Балаклеи, однако в этот день по всем улицам развесили украинские флаги — как символ того, что Балаклея — это Украина. О жизни города после деоккупации читайте в материале Новини.LIVE.

Балаклейский прорыв

Первые шаги в Харьковском контрнаступлении ВСУ начало маленькое село Вербовка, что рядом с Балаклеей. Местные вспоминают: за несколько часов до этого российские военные убегали, оставляя за собой разруху и бросая свои позиции.

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"Начались взрывы часа в 4 утра, склад здесь на базе взорвали. Стреляли здесь, снаряды летели. А потом часов в 5-6 начали бежать россияне", — рассказывает житель села Павел Кощеев.

Павел Кощеев вместе с внуком. Фото: Новини.LIVE

Человек полгода провел в оккупации вместе с дочерью и внуком. Российская армия чудом не узнала, что его старший внук и зять военные и сейчас на фронте. Когда в село вошли вооруженные силы Украины, семье не удалось выдохнуть, ведь россияне начали обстреливать Вербовку, разрушая жилые дома.

Село Вербовка после оккупации. Фото: Новини.LIVE.

Село Вербовка после оккупации. Фото: Новини.LIVE.

Село Вербовка после оккупации. Фото: Новини.LIVE. 1/3 _ 3

Несколько дней на подходе к городу велись ожесточенные бои, и уже 8 сентября подразделение "Кракен" опубликовало обращение к Владимиру Зеленскому: город Балаклея под украинским флагом.

Семья Ирины Гончаровой полгода провела в оккупации. В семье есть тяжело больной, что и сделало невозможным ее эвакуацию. Сын Владислав — человек с инвалидностью, во время оккупации остался без лекарств, памперсов и вообще средств к существованию, потому что пенсию задержали более чем на полгода. В семье есть также мама Ирины — пожилой человек, который уже по возрасту даже не может себя обслуживать. Она также получила выплаты пенсии только после деоккупации. Дочь Диана — студентка-отличница Балаклейского профессионального педагогического колледжа. Девушка ходила скачивать учебники и пересылала выполненные задания даже под обстрелами. Свою золотую медаль она получила только в конце августа 2023, потому что не могли из-за оккупации вовремя подать ее фамилию как отличницы. Но, несмотря на все страдания, семья Гончаровых вспоминает о 8 сентября 2022 года как о самой большой радости.

"Ребенок мой сказал, что "мам, стоит здесь оставаться, чтобы это все увидеть". Как идут наши ребята под флагами. Какие они хорошие, какие искренние. Это было счастье", — вспоминает Ирина.

Ирина Гончарова вместе с дочерью. Фото: Новини.LIVE.

Флаг, с которым семья Гончаровых встречала украинских военных, имеет свою историю: военнослужащие оккупационных войск сорвали и потоптались по нему в день захода в Балаклею. Муж Ирины забрал флаг домой, и они прятали его в течение полугода.

"Мы его постирали. Я сначала на веревке его повесила, но дочь сказала: "Мам, вдруг увидят? Спрячь". И мы его смотали и в сумку с документами положили. И вот у нас там лежал. И когда заходил наш "Кракен", мы их с ним встречали", — рассказывает женщина.

Уголовные дела

Когда Балаклея вернулась под украинское знамя, весь мир был ошеломлен от того, что россияне после себя оставили. Они прямо в центре города в подвале отдела полиции и в здании напротив пытали местных жителей. Людей брали в плен прямо на улицах. В "концлагере" посреди Балаклеи их было минимум по 40 человек. Незаконно заключенных людей пытали, морили голодом и убивали. Людей пытали разными методами, один из самых легких — били током.

"Они искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также искали людей, которые помогали украинской армии уничтожать рашистов. А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было — хватали людей прямо на улице возле отдела полиции", — рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Комната в отделе полиции в городе Балаклея (Харьковская область), где российские оккупанты пытали пленных. Фото: Ковальчук Виктор / УНИАН

Также правоохранители приступили к поиску тех, кто пошел на сотрудничество с врагом. Эта работа до сих пор продолжается, ведь случаев выявления коллаборационной деятельности не было.

Жизнь города сегодня

Через год после деоккупации о тех страшных днях в городе напоминают лишь несколько пострадавших зданий и звуки разминирования. Но в Балаклею начали возвращаться люди, а вместе с тем открываются и предприятия. Ирина рассказывает, что они всем городом ждут открытия известного супермаркета, который оккупанты разворовали и разбили. Также в Балаклее все чаще можно услышать украинский язык.

"Люди перестали стесняться того, что как-то не так могут сказать. Им сейчас принципиально разговаривать по-украински или хотя бы суржиком", — говорит Ирина.

Пригородный поезд Балаклея — Харьков на перроне в Балаклее. Фото: Ковальчук Виктор / УНИАН

Повторной оккупации люди не боятся, потому что верят в Вооруженные силы Украины и сами уже не дадут захватить город.