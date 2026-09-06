Погода в Харькове и области: прогноз на ближайшие дни

Непогода двигается на Харьковщину: синоптики дали прогноз на завтра
В Харькове и области в понедельник, 7 сентября, ожидается прохладная погода с кратковременными дождями. В некоторых районах порывы ветра будут достигать 20 м/с, а в лесах региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
Погода в Харькове 7 сентября
В Харькове в понедельник прогнозируют переменную облачность и небольшой кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит +10...+12 °C, а днём поднимется до +19...+21 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
Погода в Харьковской области 7 сентября
В Харьковской области также будет переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут +8...+13 °C, днем воздух прогреется до +17...+22 °C. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Днём местами его порывы будут усиливаться до 15–20 м/с.
Пожарная опасность в Харьковской области
Синоптики отдельно предупредили о высоком риске возникновения пожаров. 7–8 сентября в лесах Харьковской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
Согласно карте Гидрометцентра на 7 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском и Берестине. В Изюме уровень опасности будет высоким, в Великом Бурлуке и Лозовой — средним.
Какая будет погода 8 и 9 сентября
Во вторник, 8 сентября, в Харьковской области осадков уже не прогнозируют. Ночью температура составит +6...+11 °C, днём потеплеет до +20...+25 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
В среду, 9 сентября, также будет без осадков и с переменной облачностью. Ночью ожидается +6...+11 °C, а днём температура поднимется до +22...+27 °C. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в центре Харькова планируется создать интерактивное пространство "Город на линии" в память о павших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Помимо обустройства пляжной зоны, здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.