Погода в Харкові та області: прогноз на найближчі дні

Людий йдуть вулицею під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові та області у понеділок, 7 вересня, очікується прохолодна погода з короткочасними дощами. У деяких районах пориви вітру сягатимуть 20 м/с, а в лісах регіону зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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Погода у Харкові 7 вересня

У Харкові у понеділок прогнозують мінливу хмарність та невеликий короткочасний дощ. Вночі температура повітря становитиме +10...+12 °C, а вдень підніметься до +19...+21 °C. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода у Харківській області 7 вересня

По Харківській області також буде мінлива хмарність, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вночі стовпчики термометрів покажуть +8...+13 °C, удень повітря прогріється до +17...+22 °C. Вітер очікується північно-західний, 7–12 м/с. Удень місцями його пориви посилюватимуться до 15–20 м/с.

Пожежна небезпека на Харківщині

Синоптики окремо попередили про високий ризик виникнення пожеж. 7–8 вересня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

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За картою Гідрометцентру на 7 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Слобожанському та Берестині. В Ізюмі рівень небезпеки буде високим, у Великому Бурлуку та Лозовій — середнім.

Прогноз пожежної небезпкеки для Харківщини. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

Якою буде погода 8 та 9 вересня

У вівторок, 8 вересня, на Харківщині опадів уже не прогнозують. Вночі температура становитиме +6...+11 °C, удень потеплішає до +20...+25 °C. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

У середу, 9 вересня, також буде без опадів та з мінливою хмарністю. Вночі очікується +6...+11 °C, а вдень температура підніметься до +22...+27 °C. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Раніше Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.