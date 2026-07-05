Погода в Харькове и области на 6 июля: грозы и пожарная опасность

Девушки под зонтиками во время грозы. Фото иллюстративное: УНИАН

В понедельник, 6 июля, в Харькове и области снова прогнозируется нестабильная погода. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильных порывах ветра, а в лесах региона по-прежнему будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 6 июля

В Харькове синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-западным, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+14 °С, днём — +23...+25 °С.

Погода в Харьковской области 6 июля

В Харьковской области также ожидается переменная облачность. Ночью без значительных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем — +22...+27 °С.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В дневные часы местами возможны порывы 15-20 м/с.

Желтый уровень опасности

Днем 6 июля в Харькове и области ожидаются грозы. В связи с опасными метеорологическими явлениями синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

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Сообщение о шторме. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Чрезвычайная пожарная опасность

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, с 5 по 8 июля на большей части территории лесов области будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Самый высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Харькове, Богодухове, Золочеве, Коломаке, Слобожанском, Берестине и Лозовой. В районе Великого Бурлука ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в ближайшие дни

Во вторник, 7 июля, в Харьковской области прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем — +23...+28 °С.

В среду, 8 июля, ночью существенных осадков не ожидается, однако днем снова прогнозируются кратковременные дожди, местами значительные, а также грозы. Воздух ночью прогреется до +14...+19 °С, днем — до +24...+29 °С. Днем возможны порывы южного ветра 15–20 м/с.

Отдых в Харькове

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой. На разработку проектной документации уже выделили более 1,2 млн грн.