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Головна Харків Негода та пожежна небезпека: прогноз на завтра для Харкова

Негода та пожежна небезпека: прогноз на завтра для Харкова

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 18:39
Погода у Харкові та області на 6 липня: грози та пожежна небезпека
Дівчата під парасолями у грозу. Фото ілюстративне: УНІАН

У понеділок, 6 липня, у Харкові та області знову прогнозують нестійку погоду. Синоптики попереджають про дощі, грози та сильні пориви вітру, а в лісах регіону й надалі зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 6 липня

У Харкові синоптики прогнозують мінливу хмарність. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень пройдуть короткочасний дощ та гроза. Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+14 °С, удень — +23...+25 °С.

Погода у Харківській області 6 липня

По Харківській області також очікується мінлива хмарність. Уночі без істотних опадів, удень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

  • Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, вдень — +22...+27 °С.
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У денні години місцями можливі пориви 15–20 м/с.

Жовтий рівень небезпеки

Удень 6 липня в Харкові та області очікуються грози. Через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

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Повідомлення про шторм. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Надзвичайна пожежна небезпека

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, з 5 по 8 липня на переважній території лісів області утримуватиметься надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Найвищий рівень пожежної небезпеки прогнозують у Харкові, Богодухові, Золочеві, Коломаку, Слобожанському, Берестині та Лозовій. У районі Великого Бурлука очікується високий рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода найближчими днями

У вівторок, 7 липня, на Харківщині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, удень — +23...+28 °С.

У середу, 8 липня, вночі істотних опадів не очікується, однак удень знову прогнозують короткочасні дощі, місцями значні, а також грози. Повітря вночі прогріється до +14...+19 °С, удень — до +24...+29 °С. Вдень можливі пориви південного вітру 15–20 м/с.

Відпочинок у Харкові

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою. На розробку проєктної документації вже виділили понад 1,2 млн грн.

Новини Харкова прогноз погоди гроза погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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