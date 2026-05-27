Непогода надвигается на Харьковщину: штормовой ветер, дожди

Непогода надвигается на Харьковщину: штормовой ветер, дожди

Дата публикации 27 мая 2026 18:21
Мужчина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Комфортная весенняя погода на Харьковщине временно отступает. В ближайшие дни в регионе ожидается ощутимое похолодание, дожди и сильные порывы ветра, из-за которых синоптики уже объявили штормовое предупреждение. В то же время в некоторых районах ситуация с пожарной угрозой остается критической.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение на 28 мая

Завтра, 28 мая, на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью обойдется без осадков, а вот днем прогнозируют небольшой дождь. Днем 28 мая по городу и области ожидаются сильные порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый). Столбики термометров стремительно пойдут вниз.

  • По области: температура воздуха ночью составит +6...+11°, днем будет прохладно - всего +13...+18°.
  • В Харькове: ночная температура будет колебаться в пределах +8...+10°, а днем поднимется не выше +14...+16°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на снижение температуры и дождь, уровень угрозы возникновения пожаров в области распределился крайне неравномерно, из-за чего на Харьковщине наблюдается пестрая картина. Наиболее критическая ситуация зафиксирована в самом Харькове и городе Лозовая, где объявлен самый высокий, пятый класс чрезвычайной пожарной опасности. Ситуацию в этих населенных пунктах осложняет сильный штормовой ветер, который может мгновенно раздуть даже самое маленькое возгорание. Высокий четвертый класс пожарной опасности удерживается на востоке и севере региона, в частности в районах Золочева, Великого Бурлука, Слобожанского и Изюма. Значительно спокойнее и безопаснее обстановка пока фиксируется только на западе области — в Богодухове, Коломаке и Берестине, где уровень угрозы оценивают как средний и низкий.

Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными с огнем, особенно в зонах действия красного и оранжевого уровней опасности.

Прогноз на 29 мая — 1 июня

Прохладная и влажная погода задержится в регионе до конца недели:

  • 29-30 мая: удерживается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без существенных осадков, а днем будет идти небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха продолжит падать: ночью +3...+9°, днем 29 мая ожидается +12...+17°, а 30 мая станет еще холоднее — всего +10...+15°.
  • 31 мая: облачно с прояснениями, снова пройдут небольшие дожди. Ветер стихнет и станет переменных направлений (3-8 м/с). Ночью будет холодно — +3...+8°, днем воздух прогреется до +12...+17°.
  • 1 июня: в начале лета погода начнет исправляться. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер сменится на юго-западный (5-10 м/с). Начнется постепенное потепление: ночью +5...+10°, днем комфортные +17...+22°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на следующей неделе.

Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
